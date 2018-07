Raccomandazioni in Lucania | il rettore dell' Università di Bari | 5 esami in 5

huffingtonpost

(Di domenica 8 luglio 2018) "Cinquein cinque giorni? Un'impresa ardua, ma il ragazzo studiava". Il'Università di, Antonio Felice Uricchio, in un'intervista a Repubblica si dice perplesso su alcuni passaggia carriera universitaria di Giuseppe Quinto, figlio di Pietro, potente managera sanità lucana in carcere da venerdì.Lo studente ha sostenuto insieme Diritto penale 1, Diritto penale 2 e Diritto penale comparato. E, dopo quattro giorni, Diritto amministrativo 1 e Diritto amministrativo 2, con voti tra il 27 e il 30 e lodeDa professore dico che mi sembra arduo ma non lo posso escludere a prioriAlla domanda se gli abbia mai chiesto favori, ilrispondeIo non gli ho mai chiesto nulla e neanche lui. Il figlio è stato un mio studente, me lo ricordo come uno che frequentava i corsi e si applicava.