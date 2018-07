Pronostico Hammarby vs Ostersunds | Sweden Allsvenskan 9-7-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di domenica 8 luglio 2018), 12^ giornata,di, lunedì 9 luglio. Sarà Djurdjic il grande protagonista del match?, lunedì 9 luglio. L’ultimo match della dodicesima giornata disi disputerà alla Tele2 Arena di Stoccolma. L’di Stefan Billborn proverà a riprendersi la vetta della classifica. Come arrivano? L’è reduce dal pareggio di Kalmar dopo aver perso in casa il derby con l’AIK AIK Stockholm. I biancoverdi inseguono i rivali cittadini ora a +1 in classifica con due gare in più ed hanno l’attacco più prolifico del torneo con 25 reti dopo 11 giornate. Non si aggiudicano il titolo di campione di Svezia dalla stagione 2001. A guidare l’attacco ci sarà l’attaccante serbo Nikola Djurdjic, autore di 7 gol nelle ultime sette partite di ...