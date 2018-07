' Prego per chi lavora in mare' | Papa Francesco

Biondo scrive a Simona Ventura dopo l'aggressione di Niccolò Bettarini : «Prego per tuo figlio» : l'aggressione che Niccolò Bettarini , figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, ha subito nella nmotte tra sabato e domenica mattina ha sconvolto tutti. dopo l'intervento di oggi alla mano ...

Nuoto : Papa - Prego per Noemi e la famiglia : ANSA, - ROMA, 28 GIU - "Penso a Noemi, tragicamente scomparsa pochi giorni fa: ho pregato per lei e per la sua famiglia, oggi la ricordo insieme a voi". È il pensiero che, in occasione della visita di ...

Maria De Filippi - l'appello disperato di Giorgio Alfieri : 'Periodo buio e problemi economici - ti Prego...' : Un 'Periodo buio', problemi 'economici e sentimentali': per questo Giorgio Alfieri si rivolge direttamente a Maria De Filippi chiedendole di tornare a Uomini e donne . L'ex tronista, già aspirante ...

Elena Santarelli e figlio Giacomo malato/ Alba Parietti “non ho un Dio ma Prego per voi” : speranza in un post : Elena Santarelli e la malattia del figlio Giacomo: Alba Parietti su Instagram, "non ho un Dio ma prego e spero per voi". La speranza in un post e il "miracolo" inatteso(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 13:06:00 GMT)

“Vi Prego - basta!”. Aurora Ramazzotti scoppia e mamma Michelle Hunziker è pronta a battersi per lei : Durante la puntata di ieri ha esordito con un cartello in mano che recitava testuale: “Inizio penoso, non applauditela”, rivolto a mamma Michelle. Una battuta per rompere il ghiaccio che però non ha mancato di stuzzicare gli haters della povera Aurora che, in men che non si dica, è stata sommersa dagli attacchi. Chiacchiere, parole, cattiverie e confronti con la madre. Un continuo paragone che non è mai stato facile e che adesso Aurora ...

Trump cancella l'incontro con Kim : 'Parli di potenza nucleare - ma la nostra è tale che Prego per non usarla' : cancellato l'incontro tra Trump e Kim Jong-un, qual è la causa? Negli ultimi mesi le mosse di politica estera di Kim Jong-un avevano fatto sperare nell'arrivo di un accordo di pace. Il leader coreano ...

Papa : famiglia speranza per futuro. Prego per quelle in difficoltà : Roma – Di seguito il tweet di Papa Francesco. “La famiglia è la speranza del futuro. Preghiamo in particolare per le famiglie che attraversano grandi difficoltà. Perché il Signore le sostenga”. L'articolo Papa: famiglia speranza per futuro. Prego per quelle in difficoltà proviene da RomaDailyNews.

Coree - Papa : Prego perché speranze di pace non siano deluse : Roma, 29 apr. , askanews, - "Accompagno con la preghiera l'esito positivo del Summit Inter-coreano di venerdì scorso e il coraggioso impegno assunto dai Leader delle due Parti a realizzare un percorso ...

Coree - Papa Francesco : "Prego perché le speranze di pace non siano deluse" : Il Pontefice parla dello storico summit tra Kim Jong-un e Moon Jae-in, speranza per futuro di pace e fraterna amicizia non siano deluse