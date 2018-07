Precipita e muore con il parapendio in Trentino

Incidente in Trentino : Precipita col parapendio e muore a Malga Campo : Incidente mortale questa mattina in Trentino: vicino a Malga Campo, sopra Brentonico, un turista tedesco è morto cadendo con il parapendio. Sul posto il Soccorso Alpino e l’elicottero con i sanitari di Trentino Emergenza che non hanno potuto far altro che costatare il decesso. L'articolo Incidente in Trentino: precipita col parapendio e muore a Malga Campo sembra essere il primo su Meteo Web.

Val D’Aosta : uomo cade in acqua durante il rafting e muore; un altro Precipita per 600 metri : Un uomo è caduto in acqua mentre praticava rafting ed è morto: un altro ha perso la vita precipitando in un dirupo di 600 metri.Continua a leggere

Operaio muore a Lamezia dopo essere Precipitato da abitazione - solidarietà Cisl : 'Piena solidarietà viene espressa dalla Cisl alla famiglia del lavoratore morto oggi a Lamezia Terme a seguito della caduta da un'impalcatura in un cantiere'. Inizia così la nota del segretario ...

Alpinista muore Precipitando per 600 metri sul Monte Rosa : Gli operatori del Soccorso Alpino Valdostano hanno recuperato in elicottero il corpo senza vita di un Alpinista, ancora non identificato, precipitato sul Castore, Monte Rosa, per circa 600 metri lungo la parete ovest. Il medico dell'equipaggio ha constatato il decesso dell'uomo. Il corpo dell'Alpinista sarà affidato al Soccorso alpino della Guardia di Finanza per le operazioni di polizia giudiziaria.

Malta - Precipita da una scogliera in vacanza : Fabio - promessa del calcio - muore a 17 anni : Malta, precipita da una scogliera in vacanza: Fabio, promessa del calcio, muore a 17 anni Fabio Soto, giocatore 17enne del Coruxo, club della terza serie professionistica spagnola, è morto dopo essere precipitato in mare da una scogliera mentre era in vacanza con gli amici a Malta. “Rabbia, dolore e impotenza. Riposa in pace, resterai per sempre […] L'articolo Malta, precipita da una scogliera in vacanza: Fabio, promessa del calcio, ...

Napoli - immigrato Precipita dal terzo piano del centro d'accoglienza e muore : Un immigrato sudanese di 25 anni è morto, dopo aver minacciato di suicidarsi, cadendo dal davanzale di uno stabile al terzo piano, in via Salita Mauro, nella zona di San Carlo Arena, a Napoli. Secondo ...

Monti Lessini - slackliner attraversa baratro su fune sospesa nel vuoto - Precipita e muore : È precipitato mentre si trovava sospeso a 1399 metri di quota e non ha avuto scampo. L'incidente mortale è avvenuto ieri sera sui Monti Lessini, al confine tra Trento e Verona. La vittima, Matteo Pancaldi, 30 anni, originario di Spilamberto in provincia di Modena, stava praticando lo 'slacklining' uno sport estremo che consiste nel camminare appesi su un filo, in genere di nylon o poliestere, restando in equilibrio mentre si è sospesi su un ...

Cammina su una fune sospesa nel vuoto : Precipita e muore a 28 anni : È Matteo Pancaldi, un modenese di 28 anni, il giovane morto in montagna dopo essere precipitato mentre attraversava un baratro su una fune sospesa nel vuoto in Valdadige al confine fra Verona e Trento. Il ragazzo, impegnato nella "slackline" ai Denti della Sega, sui Monti Lessini, tra Passo delle Fittanze (nel comune veronese di Erbezzo) e Sega di Ala, in Trentino, indossava l'imbragatura che lo assicurava alla fune attraverso un ...