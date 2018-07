Porti italiani chiusi anche alle navi militari europee | dopo lo sbarco della nave

Quali sono gli sPortivi più pagati al mondo? Quanti soldi guadagnano? La classifica di Forbes : Mayweather il Paperone - sorpassa Messi e Ronaldo. Donne e italiani assenti : Floyd Mayweather è lo sportivo più ricco al mondo. Secondo la speciale classifica stilata da Forbes, l’ormai ex pugile è tornato in testa operando il sorpasso su Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Il ribattezzato Money, soprannome dovuto proprio alla sua capacità di generare volumi d’affari imperiali per ogni suo singolo spostamento, ha surclassato tutta la sua concorrenza dall’alto dei suoi 285 milioni di dollari di guadagno ...

Gli sPortivi italiani più pagati al mondo : la classifica degli stipendi - quanti soldi guadagnano? Gallinari in testa - Valentino Rossi c’è - Belinelli confermato e Pellè… : Danilo Gallinari è lo sportivo italiano più pagato al mondo. Sì, proprio l’uomo più discusso del momento dopo il botta e risposta con Meo Sacchetti in merito alla sua disponibilità a giocare con la Nazionale Italiana nelle qualificazioni ai Mondiali 2019 di basket. Il cestista svetta in cima alla classifica con i circa 21 milioni di euro che percepisce a stagione dai Los Angeles Clippers (è un triennale da 65 milioni di euro, spalmato in ...

Migranti - Salvini : “Open Arms si scordi i Porti italiani” - ma Fico replica : “Io non chiuderei - servono cuore e testa” : Migranti, Salvini: “Open Arms si scordi i porti italiani”, ma Fico replica: “Io non chiuderei, servono cuore e testa” Migranti, Salvini: “Open Arms si scordi i porti italiani”, ma Fico replica: “Io non chiuderei, servono cuore e testa” Continua a leggere L'articolo Migranti, Salvini: “Open Arms si scordi i porti italiani”, ma Fico replica: “Io non chiuderei, servono cuore e ...

Nave Ong spagnola imbarca migranti. Salvini : "I Porti italiani sono chiusi" : Continua il braccio di ferro tra Matteo Salvini e le ONG che operano nel Mar Mediteranneo. Il leader della lega questa mattina ha pubblicato un post su Facebook, con il quale ha segnalato un'operazione in mare della Nave Open Arms, di proprietà di una Ong spagnola. Secondo la versione del Ministro, la suddetta Nave si sarebbe "lanciata" verso un barcone ed avrebbe fatto salire a bordo "una cinquantina" di migranti. Secondo Salvini il ...

Salvini : “La nave Open Arms ha imbarcato 50 migranti - si scordino i Porti italiani” : Secondo il ministro dell'Interno la ong "ha imbarcato profughi prima di una motovedetta libica in zona. Basta con la mafia del traffico di uomini". Nel frattempo diventa un atto formale il provvedimento di chiusura dei porti "anche per rifornimenti". Toninelli: “Disposto per motivi di ordine pubblico”.Continua a leggere

Migranti - nave Open Arms : divieto di attracco nei Porti italiani. Toninelli : “Disposto per motivi di ordine pubblico” : I porti chiusi per ora annunciati solo a parole diventano per la prima volta un atto formale. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha disposto “il divieto di attracco nei porti italiani per la nave Open Arms“. Un comunicazione che arriva “in ragione della nota formale che mi giunge dal Ministero dell’Interno e che adduce motivi di ordine pubblico“, ha spiegato lo stesso Toninelli. Matteo ...

Danilo Toninelli chiude i Porti italiani a un’altra Ong : “Divieto di attracco per la nave Astral” : Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ha annunciato la chiusura dei porti italiani per la nave Ong Astral. A bordo non ci sono migranti, ma quattro europarlamentari. "In ragione della nota formale del ministero dell'Interno che adduce motivi di ordine pubblico - comunica - dispongo il divieto di attracco nei porti italiani per la nave Ong Astral".Continua a leggere

Migranti - naufragio al largo delle coste libiche. «Cento dispersi in mare». Porti italiani chiusi alle ong : Emittenti televisive arabe parlano di una nuova tragedia del mare al largo delle coste della Libia. «Fonti libiche: naufragio di un'imbarcazione a est di Tripoli che trasportava circa...

Salvini : Macron mi fa vergonare - Porti italiani indisponibili : Roma, 22 giu. , askanews, 'Abbiamo fatto sbarcare in Italia in questi anni 650.000 persone e ci sono i maltesi o i francesi ci danno lezione? Mi vergogno che ci sia al governo un signore come Macron, ...

E' Festa della musica negli aeroPorti italiani : dalla classica al jazz tantissimi gli eventi : Nei terminal degli scali che hanno aderito all'iniziativa saranno ospitati, a favore dei passeggeri e dei lavoratori presenti, concerti e spettacoli musicali di diverso genere con repertori che ...

