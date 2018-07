Pista est su tentato furto villa Bocelli

Ford - Il giro di Pista della Fiesta ST - VIDEO : Quest'oggi tocca alla Ford Fiesta ST scendere tra i cordoli della nostra pista di Vairano. La carta d'identità di questa variante pepata della piccola americana parla chiaro: con 200 CV e 290 Nm di coppia a 1.600 giri, è capace di superare i 230 km/h di velocità massima. Agile e scattante. Fin da subito, fra le qualità della Fiesta ST spicca la prontezza dell'EcoBoost, la cui spinta aumenta con generosa progressione verso la zona rossa del ...

Via Petrarca e la Pista ciclabile tolta - Bracciali - Pd - all'attacco : 'Arezzo va contro le scelte del resto del mondo' : Dopo la sistemazione di via Petrarca, l'opposizione va all'attacco. Matteo Bracciali, consigliere comunale del Pd, sottolinea l'eliminazione della pista ciclabile come un fatto grave, che va contro ...

Il centrocamPista Gianluca Filicetti sarà quest'anno del Ragusa Calcio : ... conosco il direttore sportivo Palma, e so che si tratta di persone che sanno svolgere appieno il proprio lavoro in questo ambito diventato sempre più complicato del mondo del Calcio. Il mio ...

Brabham BT62 : l’hypercar debutta in Pista al Goodwood Festival of Speed [FOTO] : La nuova hypercar anglo-australiana da 710 CV sarà una delel indiscusse protagoniste della celebre manifestazione britannica L’atelier anglo-australiano Brabham Automotive battezzerà la nuova hypecar BT62 su una delle più celebri piste del mondo, ovvero quella dell’iconico Goodwood Festval of Speed 2018. La Brabham BT62 è una vettura estrema realizzata sfruttando materiali, processi e tecnologie ultra-moderni. Montato al centro, a ridosso ...

Via d’Amelio - Di Matteo : “Sentenza dice che il dePistaggio inizia già nel 1992 con l’arresto di Scarantino” : “Sono stato sentito come testimone nel Borsellino quater e ho espresso dei fatti. Poi in sede di commissione parlamentare antimafia, un anno fa, la presidente Rosy Bindi mi chiese una mia opinione su cosa potesse essere accaduto. Partendo dal fatto che il racconto del ‘pentito’ Vincenzo Scarantino era un racconto che si dimostrò sì in gran parte falso, ma corrispondente al vero in alcune parti significative, dissi allora che la polizia poteva ...

Via d’Amelio - nelle motivazioni i dePistaggi nell’inchiesta sull’omicidio di Paolo Borsellino : martedì il caso al Csm : Dopo l’appello di Fiammetta Borsellino, il Consiglio superiore della magistratura “si occuperà della vicenda” legata alla strage di via d’Amelio “alla luce del deposito della sentenza”. A comunicarlo è una nota di Palazzo dei Marescialli, in cui si specifica che il caso sarà discusso dal comitato di presidenza. Il Csm spiega anche che “il comitato di presidenza dispose l’apertura di una pratica, già lo ...

Borsellino - indagini su strage di Via D’Amelio "dePistate" : chiesto processo per 3 poliziotti : Le indagini sull’omicidio di Paolo Borsellino e la strage di Via D’Amelio sono tra i casi più gravi di depistaggio della storia della Repubblica italiana. Così secondo la Procura di Caltanissetta che oggi ha chiesto il rinvio a giudizio per tre poliziotti accusati di aver confuso le acque sulla strage del 19 luglio 1992 quando un’autobomba piazzata sotto casa della madre di Borsellino, in via D’Amelio a Palermo, provocò la morte del ...

Borsellino - giudici : "Investigatori dietro il dePistaggio più grave" : Le dichiarazioni di "falsi pentiti" avevano portato in carcere sette innocentii. Nel mirino Arnaldo La Barbera, funzionario di polizia: l'uomo, deceduto, avrebbe avuto un ruolo determinante nella costruzione delle false collaborazioni con la giustizia e nella sparizione dell'agenda del magistrato.

Strage via D’Amelio - chiesto il processo di tre poliziotti per il dePistaggio : sono accusati di calunnia : La Procura di Caltanissetta ha chiesto il rinvio a giudizio di tre poliziotti per il depistaggio delle indagini sulla Strage di via D’Amelio. L’udienza preliminare non è stata ancora fissata. Il processo è stato chiesto per il funzionario Mario Bo, che è stato già indagato per gli stessi fatti e che ha poi ottenuto l’archiviazione, e per i poliziotti Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei. Per tutti l’accusa è di calunnia in ...