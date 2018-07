Pisa | gli orologi di Totò e della divina Callas | nelle mani delle donne

Aeronautica - volo d’emergenza : donna gravissima da Cagliari a Pisa con Falcon 900 : Un velivolo Falcon 900 del 31esimo Stormo di Ciampino ha svolto un trasporto sanitario urgente da Cagliari a Pisa a beneficio di una donna di 28 anni, le cui condizioni particolarmente gravi hanno reso necessario il rapido intervento dell’Aeronautica Militare. E’ quanto si legge in una nota della Difesa. L’equipaggio del velivolo è decollato dall’aeroporto di Ciampino per poi atterrare a Cagliari. Da qui, imbarcata la ...

Pisa - il sindaco toglie lo striscione su Regeni - ma poi assicura : 'Rimozione temporanea' : E' polemica a Pisa per la decisione del neosindaco di rimuovere lo striscione dedicato a Giulio Regeni. 'Complimenti vivissimi al neosindaco leghista e alla sua maggioranza: aver tolto lo striscione ...

Incendi Toscana - sterpaglie in fiamme : disagi per la circolazione dei treni nel Pisano : Un Incendio di sterpaglie ha causato disagi alla circolazione ferroviaria nel Pisano questo pomeriggio. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 15 in più punti tra le stazioni di Cascina e Pontedera per tre distinti focolai lungo la linea ferroviaria. Per consentire le operazioni di spegnimento, è stato spiegato dai pompieri, il binario 2 della stazione cascinese in prossimità del lato dell’Incendio è stato interdetto alla ...

Giulia de Lellis e Andrea Damante insieme : le reazioni di Pietro Tartaglione - Valentina RaPisarda e Gabriele Parpiglia : Una cosa è certa, Giulia de Lellis e Andrea Damante stanno movimentando l'estate gossippara. Dopo un periodo di crisi, ultimamente i due hanno avuto un ritorno di fiamma con tanto di conferma dalle foto che sono rimbalzate dal settimanale Chi, in cui i Damellis si lasciano trasportare da un appassionato bacio fra le acque della Sardegna.A seguito degli scatti, sono piovuti i commenti e le reazioni da più fronti. Tra chi ha tifato ...

GIULIA DE LELLIS E ANDREA DAMANTE - BACI E LITE CON PARPIGLIA/ Il giornalista risponde a Valentina RaPisarda : GIULIA De LELLIS e ANDREA DAMANTE, scoppia la passione in barca. Il settimanale Chi conferma il ritorno di fiamma tra i due con scatti di BACI appassionati(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 23:57:00 GMT)

Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani crisi superata ora sognano una famiglia : Negli scorsi mesi hanno rischiato di mandare il loro amore a rotoli, ma il sentimento che lega Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani è stato più forte, e così, rientrata la crisi, i due conosciutisi a Uomini e donne raccontano al magazine del dating show di Canale 5 come si siano ritrovati. A parlare per primo è l’ex tronista, che spiega: Siamo tornati insieme […] Io e Ginevra abbiamo sempre fatto le cose in maniera forte e con ...

Maurizio Martina a sostegno di Serfogli : 'Pisa per i Pisani - non per Salvini' : Chiusura di campagna elettorale con il segretario reggente del Partito Democratico Maurizio Martina per il candidato del centrosinistra Andrea Serfogli. La guida del Pd nazionale ha partecipato ...

Pisa - maxi rissa fra immigrati in centro/ Video - un commerciante : “Mi hanno spaccato una bottiglia in faccia” : Pisa, maxi rissa fra immigrati in centro. Video, un commerciante finito in ospedale, in attesa di un'operazione chirurgica: “Mi hanno spaccato una bottiglia in faccia”. Situazione invivibile(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 11:00:00 GMT)

Maxirissa a bottigliate tra africani dopo Tunisia-Inghilterra : panico a Pisa tra ragazzi e turisti : Maxirissa e tensione a Pisa la scorsa notte nel centro storico, dopo la partita tra Tunisia e Inghilterra: una violentissima zuffa, che ha coinvolto decine di extracomunitari, ha spaventato turisti e ...

Pisa - Gioco del Ponte - inizia la vendita dei biglietti : Pisa Dopo la Luminara e il Palio di San Ranieri, mentre si susseguono gli eventi dagli spettacoli di piazza Cavalieri alle mostre in giro per la città, è iniziato il conto alla rovescia che porterà all'edizione 2018 del Gioco del Ponte, la manifestazione storica che chiude il Giugno ...

Convegno di robotica - tutti pazzi per gli sbandieratori Pisani : Il Convegno internazionale, organizzato proprio nei giorni della Luminara, conferma Pisa come città della scienza che sa essere ospitale e che offre ai convegni scientifici un valore aggiunto : la ...

Campionato Italiano di Sitting Volley : nel weekend a Pisa si assegnano gli scudetti : Questo weekend si disputa il Campionato Italiano di Sitting Volley È tutto pronto a Pisa per le finali dei Campionato Italiano di Sitting Volley che questo week end (16-17 giugno) assegneranno il titolo tricolore maschile e quello femminile. L’evento, in programma al Centro Sportivo Dream (Via Giuseppe Gioacchino Belli 24), si strutturerà in due giornate: sabato 16 giugno si svolgeranno le semifinali, mentre domenica 17 giugno le finali. A ...

Pisa - sarà ballottaggio tra Conti e Serfogli : exploit Lega - dallo 0 - 35 al 25 per cento : A Pisa l'exploit della Lega è il grande elemento di novità delle elezioni comunali 2018. È ballottaggio tra Serfogli e Conti. Risultati elezioni Pisa Il nuovo sindaco di Pisa sarà...