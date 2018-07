Piazza San Calisto supermarket della droga | ecco la movida senza regole

Markaris conquista la platea di Piazza San Fedele : Il romanzo alla presenza dell'autore che è una star del mondo del giallo è stato presentato da Dario Campione del "Corriere di Como". L'incontro era nell'ambito della stagione letteraria organizzata ...

Pamplona - al via la festa di San Firmino. Dal balcone del municipio parte il chupinazo : in Piazza esplode la festa : Con l’ormai famoso botto del ‘chupinazo‘ sparato dal balcone del comune di Pamplona scatta l’edizione 2018 dei San Fermines, la ‘fiesta’ dei tori resa celebre in tutto il pianeta da Ernest Hemingway L'articolo Pamplona, al via la festa di San Firmino. Dal balcone del municipio parte il chupinazo: in piazza esplode la festa proviene da Il Fatto Quotidiano.

Piazza San Carlo in pole per la casa Rivisto "Fifa19"? : Piazza San Carlo, il salotto buono di Torino, potrebbe diventare l'ombelico del mondo del pallone. Da due settimane infatti l'entourage di Cristiano Ronaldo sta cercando proprio nella zona più patinata del capoluogo piemontese la casa per l'asso portoghese. Fino ad una decina di ...

Roma - Monchi Piazza Peres in Brasile : il terzino giocherà nel San Paolo : Dopo aver rifiutato il Torino e fatto imbestialire la dirigenza giallorossa, Bruno Peres sarà ceduto in Brasile. Il terzino destro, acquistato da Sabatini, dopo due anni non convincenti alla Roma ...

Google sta valutando due alternative per rimPiazzare il pulsante Home su Chrome : Google sta vagliando l'idea di sostituire la casetta stilizzata che, nel browser da mobile, reindirizza alla Home. I candidati sono due L'articolo Google sta valutando due alternative per rimpiazzare il pulsante Home su Chrome proviene da TuttoAndroid.

Zucchero concerto a Venezia/ Piazza San Marco : sperando di evitare la pioggia... : Zucchero, concerto in Piazza San Marco a Venezia il 3 e il 4 luglio: scaletta, orari, biglietti e tutto quello che c'è da sapere sulle uniche date italiane del tour estivo.(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 16:50:00 GMT)

Zucchero in Piazza San Marco a Venezia - un sogno realizzato in più di 3 ore di The Best Live : video e scaletta : Zucchero in Piazza San Marco, per più di 3 ore di concerto. Le due serate uniche, a Venezia, sono in programma per il 3 e per il 4 luglio. Dopo il primo evento della serata di ieri, Zucchero in Piazza San Marco è atteso stasera, per la replica. Il tour europeo di Zucchero, The Best Live, è sbarcato ieri sera a Venezia per la prima delle uniche due date italiane previste per questa estate. Erano in 5.000 seduti tra lo sfondo suggestivo del ...

Tre ore - 30 brani e un gran finale : Zucchero incanta Piazza San Marco - Musica - Spettacoli : Nemmeno la pioggia è riuscita a fermare Zucchero. Una pioggia insidiosa, annunciata da qualche tuono e poi puntualmente arrivata nel momento esatto in cui Zucchero è salito sul palco, alle ore 21. Ma ...

Venezia - Zucchero incanta Piazza San Marco : il concerto raccontato per immagini : 'Qualsiasi artista vorrebbe essere qui, al posto mio in questa splendida piazza'. Con queste parole Zucchero ha aperto la prima di due date in programma a Venezia. Una piazza San Marco gremita di ...

Zucchero concerto a Venezia/ Piazza San Marco : scaletta - orari e biglietti. Il coro gospel : Zucchero, concerto in Piazza San Marco a Venezia il 3 e il 4 luglio: scaletta, orari, biglietti e tutto quello che c'è da sapere sulle uniche date italiane del tour estivo.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 22:45:00 GMT)

ZUCCHERO - CONCERTO A VENEZIA/ Piazza San Marco : scaletta - orari e biglietti. "Una città speciale per me" : ZUCCHERO, CONCERTO in Piazza San Marco a VENEZIA il 3 e il 4 luglio: scaletta, orari, biglietti e tutto quello che c'è da sapere sulle uniche date italiane del tour estivo.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 18:00:00 GMT)

Zucchero - concerto a Venezia/ Piazza San Marco : scaletta - orari e biglietti. "Ecco com'è nata l'idea..." : Zucchero, concerto in Piazza San Marco a Venezia il 3 e il 4 luglio: scaletta, orari, biglietti e tutto quello che c'è da sapere sulle uniche date italiane del tour estivo.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 16:00:00 GMT)

Ragusa - controlli in Piazza San Giovanni : droga nei giardini pubblici : La Squadra Mobile di Ragusa durante alcuni controlli antidroga in piazza San Giovanni ha rinvenuto due dosi di hashish nei giardini pubblici.

Scaletta di Zucchero a Venezia - in Piazza San Marco per 2 concerti speciali con ospiti internazionali : Il 3 e 4 luglio Zucchero a Venezia si esibirà in Piazza San Marco e porterà in Italia il suo The best live con un'esplosiva band e ospiti internazionali. In Scaletta non mancheranno i brani più celebri del suo repertorio da 13 buone ragioni a Partigiano reggiano e Miserere. Uno spazio sarà riservato in concerto a tutti gli album rilasciati nel corso della sua carriera internazionale, La Scaletta dei concerti di Zucchero in Italia è ...