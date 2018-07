formiche

: Phisikk du role – L’Invincibile armata degli Ott - Politica111 : Phisikk du role – L’Invincibile armata degli Ott - infoitinterno : Phisikk du role - I gridolini di gioia di Salvini e l'azzardo del voto - lcs1122 : RT @notiveri: Phisikk du role – I gridolini di gioia di Salvini e l’azzardo del voto: Il Salvini style sembra inventato per fare campagne e… -

(Di domenica 8 luglio 2018) ... con regole certe che si chiamano professionalità e deontologia, perché persino la scelta della gerarchia delle notizie è politica, perché se metto in coda e non in prima la cronaca giudiziaria ...