Peter Sagan ha vinto in volata la seconda tappa del Tour de France

Tour de France – Peter Sagan pazzesco nella seconda tappa : volata strepitosa dopo un testa a testa da brividi con Colbrelli : Peter Sagan graffia il Tour de France aggiudicandosi la seconda tappa: finale pazzesco nel quale il campione slovacco batte Colbrelli in volata dopo l’inizio ufficiale avvenuto nella tappa inaugurale di ieri, da Noirmoutier-en-L’Ile e arrivo a Fontenay Le Comte, lo spettacolo del Tour de France si sposta sul tracciato che porta da Mouilleron Saint Germain a La Roche Sur Yon. Altri 182.5 km prevalentemente pianeggianti, sulla ...

Tour de France 2018 : Peter Sagan all’assalto della maglia verde. Il campione del mondo darà spettacolo : Un ritorno al Tour de France con tanta, tantissima voglia di riscatto. Non è scesa ancora giù infatti, a Peter Sagan, la decisione della giuria della Grande Boucle di escluderlo dall’edizione numero 104 per una scorrettezza in volata commessa ai danni di Mark Cavendish. Lo slovacco nella scorsa stagione ha accettato la scelta, preparando al meglio gli ultimi appuntamenti in calendario e andando a dominare ancora una volta il Mondiale, ...

Giro di Svizzera 2018 : Peter Sagan beffa Fernando Gaviria in volata nella seconda tappa : seconda tappa, prima in linea, per il Giro di Svizzera 2018: partenza e arrivo a Frauenfeld con l’attesa volata (gruppo dimezzato a causa di alcune salite poste sul finale) che è stata vinta dal Campione del Mondo Peter Sagan, sempre più dominante nella corsa a tappa elvetica. Resta in maglia gialla di leader il padrone di casa Stefan Kueng (BMC). Tre uomini in fuga nella prima fase di gara: Calvin Watson (Aqua Blue Sport), Perrig ...