Perché Boeri sbaglia a sovrapporre i temi natalità e integrazione

(Di domenica 8 luglio 2018) Lo scontro tra Matteo Salvini e il presidente dell'Inps Titonei giorni scorsi ha rischiato di oscurare una questione drammatica nel nostro paese, ovvero la crisi demografica. Il basso tasso di natalità è un tema ineludibile, profondo: è essenziale metterlo al centro del discorso se non vogliamo rassegnarci davvero alla prospettiva che welfare e sistema pensionistico possano sostenersi soltanto importando immigrati. Non possiamo abdicare alle nostre responsabilità, illudendoci di sostituire le culle vuote con i barconi dei migranti.Tutta l'Europa fa ormai pochi figli. Nel 2016 sono nati appena 5,1 milioni di bambini, su una popolazione complessiva di circa 500 milioni, con un tasso di circa 10 nati ogni 1000 residenti. Per l'Italia questo valore scende al 7,8 per mille, il più basso del continente. Se a metà degli anni Sessanta nasceva ...