Per M S A il decreto dignità non tutela i diplomati magistrali

Il decreto «ad Personam» del M5S Per allungare la carriera a Davigo : Lodovica Bulian Era il febbraio 2017 quando dal decreto Milleproroghe veniva escluso un emendamento firmato dal senatore pentastellato Vito Crimi. Con quella modifica, che mirava a coprire le carenze ...

Decreto Lavoro - incentivi Per le stabilizzazioni. Taglio del cuneo fiscale in manovra : Una riduzione strutturale del cuneo fiscale è l’altra faccia dell’intervento sul mercato del Lavoro a cui pensa il governo Conte. L’operazione, risorse permettendo, dovrebbe concretizzarsi, in autunno, con la legge di Bilancio, ma non è escluso che qualche primo intervento possa essere introdotto già in sede di conversione parlamentare del Decreto estivo, che lunedì, salvo ulteriori rinvii, è atteso in Gazzetta ufficiale, dopo essere stato ...

Luigi Di Maio sbeffeggiato da Silvio Berlusconi : 'Vuole regolare Per decreto una cosa che non ha mai conosciuto : il lavoro' : ... il mondo del lavoro . Non avendo idee originali, rispolvera ricette vecchie che sono fallite in tutto il mondo: sembra incredibile, ma il ministro del Lavoro ripropone nel 2018 soluzioni vetero-...

Perché avvocati - giudici e consulenti del lavoro gongolano con il Decreto Dignità : Ma da noi il pragmatismo ha poco corso: siamo dunque condannati a veder variare il contenuto della norma a ogni stormir di fronda politica, con l'effetto di una volatilità della regolamentazione del ...

Decreto dignità - Forza Italia all'attacco : subito i voucher Per turismo e agricoltura : Tajani non ha dubbi: 'Manca una politica industriale, dobbiamo aiutare le imprese a creare occupazione e su questo sarò impegnato in prima persona'. E ancora: 'agricoltura e turismo, giovani e ...

Decreto Dignità 2018 : novità in sintesi - cosa cambia Per lavoratori e autonomi - TESTO - : Restano le sanzioni da 100mila a 500mila euro per chi viola il divieto durante spettacoli dedicati ai minori. Salve dallo stop le lotterie a estrazione differita, come la Lotteria Italia, e i ...

Perché critico le eccessive critiche al decreto Dignità sui contratti a termine : È evidente che i contratti a termine e altre forme contrattuali consimili devono esistere , fanno parte del normale operare dell'economia riflettendone la struttura. Ma bisogna essere consapevoli che ...

Perché il decreto dignità è un déjà vu : 'Il decreto è percepito come uno strappo all'indietro, in un momento in cui le imprese affrontano la sfida delle nuove tecnologie e dei cambiamenti organizzativi in un'economia globalizzata. Non se ...

Perché il decreto dignità è un déjà vu : Roma. La prima domanda per Maurizio Sacconi, già ministro del Lavoro, più volte senatore, funzionario presso l’Organizzazione internazionale del lavoro, è la seguente: l’impiego part-time di una mamma o quello stagionale di un raccoglitore sono da considerarsi mestieri indegni? "Certamente no. Va ri

Di Maio difende il decreto dignità : “La precarietà è una sciagura Per lavoratori e imprese” : Il vicepremier Luigi Di Maio difende sul Blog delle Stelle il suo decreto dignità dalle "critiche di quei politici che hanno ridotto l’Italia così come è oggi". Per gli imprenditori misure fiscali, per i lavoratori "un freno ai contratti a termine"; l'Italia è poi la prima in Ue a vietare la "la pubblicità sull'azzardo".Continua a leggere

Se non si abbatte il costo del lavoro Per le imprese il Decreto Dignità sarà inutile - Prudenzano - Confintesa - : "Le perplessità sul Decreto Dignità varato dal governo sono ormai una costante di tutte le forze sociali e anche di un partito della maggioranza" lo dichiara Francesco Prudenzano, Segretario Generale ...

Decreto Dignità - Lega B preoccupata Per l’impatto sul calcio italiano : Anche la Lega di Serie B si è unita alla Lega di A nell'esprimere preoccupazione verso le norme che vietano la pubblicità da parte delle aziende di scommesse. L'articolo Decreto Dignità, Lega B preoccupata per l’impatto sul calcio italiano è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lega Serie A contro il decreto Dignità : ecco Perché : La Lega Serie A segue "con estrema preoccupazione" l’iter di conversione del “decreto Legge Dignità” e l’impatto sul calcio italiano delle norme che vietano la pubblicità da parte delle aziende...

Voucher - Perché potrebbero rientrare nel decreto dignità : A chiedere la loro reintroduzione è un fronte ampio che va dalla Lega a Forza Italia. Contraria invece la Cgil