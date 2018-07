Pd - Renzi : confronto sia su temi politici : 19.52 "Io non intendo rispondere a nessuna polemica, solo politica: pronto a confrontarmi con tutti, su tutto, dall'Europa e l'immigrazione fino ai vitalizi o ai voucher". Così Renzi su Facebook in merito alle polemiche interne al Pd. "Prima o poi sarà chiaro anche a quelli che insistono con le divisioni interne e le lotte fratricide che stanno attaccando il Matteo sbagliato", afferma nel post.

Consip - al Csm confronto Scafarto-Vannoni : “Fece spontaneamente i nomi di Renzi e Lotti”. “No. Sono stato intimidito” : “Largamente divergenti“. È come il vice presidente del Csm, Giovanni Legnini, ha definito le versioni che Gianpaolo Scafarto e Filippo Vannoni hanno fornito del medesimo episodio: e cioè la testimonianza del manager davanti ai pm di Napoli sul caso Consip . A Palazzo dei Marescialli, infatti, è andato in scena un confronto tra il maggiore del Noe e l’ex consigliere eco nomi co di Palazzo Chigi. Lo ha disposto la Sezione disciplinare che ...

Pd - il documento dei Renzi ani : “No a conte - sì a confronto ma no fiducia a Di Maio o Salvini”. Lo firmano in 116 : Niente “ conte interne” alla direzione di domani: lo “stallo” politico è “frutto dell’irresponsabilità” di M5s e centrodestra; sì al confronto ma niente fiducia “a un governo guidato da Salvini o Di Maio ”. Sono questi i tre punti di un breve documento predisposto dai renziani sui quali da ieri è partita una raccolta di firme tra i parlamentari e i membri della direzione del Pd. Al momento sarebbero ...

Renzi : 'Confronto in streaming con M5S ma niente governo' : Ma con quale Governo? 'Deciderà il Presidente della Repubblica, ma noi del Pd non andiamo in cerca di poltrone e non andiamo a fare i soci di minoranza di una forza politica controllata da una ...