Pd : Renzi - non polemica - solo politica : ANSA, - ROMA, 8 LUG - "Ecco il video dell'intervento di ieri in assemblea Pd. Immigrazione, economia, Europa e molto altro. Se qualcuno vuole confrontarsi su tutto , anche vitalizi o voucher, ci siamo. Da noi nessuna polemica, solo politica: basta ascoltare". Lo scrive su Twitter il senatore ...

Pd - Martina contro Renzi : “Ingiuste critiche a Gentiloni”. Sala : “Non può più fare la guida”. Lui : “Io polemico? Solo politica” : Quasi 24 ore dopo l’attacco di Matteo Renzi dal palco dell’assemblea Pd, qualcuno dentro il partito prova a reagire. Il neo segretario Maurizio Martina, non più Solo reggente, ad esempio è intervenuto in difesa dell’ex premier Paolo Gentiloni che è stato duramente messo sotto accusa dall’ex segretario. “Sono critiche sbagliate e ingiuste”, ha detto intervistato dall’Ansa Martina, “non le ho ...

Pd - Martina vs Renzi : “ingiusti attacchi a Gentiloni”/ Caos Assemblea e Congresso : Matteo non molla - “rivinco” : Caos Pd dopo l'Assemblea: Martina e Sala contro Renzi, "ingiusti gli attacchi a Gentiloni". L'intervento dell'ex segretario infiamma la minoranza dem: "rivinco io e voi perderete"(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 13:15:00 GMT)

Pd - Martina bacchetta Renzi 'Ingiusto su Gentiloni - basta divisioni'. Sala 'Matteo non è più la guida adatta al partito' : ROMA - All'indomani dell'assemblea del Pd dove l'ex segretario Matteo Renzi ha attaccato la minoranza interna e contestato l'operato dell'ex premier Paolo Gentiloni, arriva la reazione del segretario ...

L'Assemblea del Pd conferma Martina segretario del partito. Renzi attacca il M5s - Zingaretti lo critica : 'non ascolta' : Nel suo intervento l'attuale reggente ha chiesto l'avvio della fase congressuale e la rifondazione del partito. Renzi ai cinquestelle 'sono la vecchia destra ed hanno trasformato la politica in una rissa'. Zingaretti: 'non ascolta mai, per un leader è un grandissimo limite' -

ASSEMBLEA PD/ Martina non lo sa ma prepara la fusione tra Renzi e Berlusconi : Martina segretario fino al congresso che si terrà prima delle europee; Renzi che accusa M5s e punta a fare il nuovo Macron. E' il risultato dell'ASSEMBLEA Pd. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 06:01:00 GMT)RETROSCENA/ Accordo Renzi-Berlusconi all'amatriciana: 4 nuovi partiti, di A. FannaFONDI DELLA LEGA/ La verità politica è nascosta in Cassazione (e in M5s), int. a G. Pecorella

Assemblea Pd - Renzi : "Ci rivedremo al Congresso e perderete di nuovo"/ Martina : "Non bastano i tweet" : Assemblea Pd, Renzi: "Ci rivedremo al Congresso e perderete di nuovo". L'ex leader attacca la minoranza dem. Martina eletto segretario a tempo: primarie prima delle Europee 2019(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 21:42:00 GMT)

Pd - Zingaretti : 'Mi candido alla segreteria. Renzi non ascolta e non ha argomenti' : 'Non dobbiamo confondere l'orgoglio di partito con la presunzione di partito - ha aggiunto - dobbiamo mettere in campo una grande proposta politica e chiamare tutti a costruire un'alternativa. In ...

"Renzi non ascolta" - l'affondo di Zingaretti : "Dell' intervento di Renzi mi ha colpito, e mi è dispiaciuto, il fatto che alla fine non si predispone mai all'ascolto degli altri, che per un leader è un grande limite". Lo ha detto Nicola Zingaretti ...

Pd : assemblea elegge Martina segretario. Zingaretti contro Renzi : 'Non ascolta - un limite per un leader' : Altra causa è 'la mancanza di leadership: non c'è comunità che non esprima un leader, perché in politica la comunicazione è essenziale '. Inoltre 'Non abbiamo dettato l'agenda: sullo ius soli ...

Assemblea Pd - Renzi non molla il partito : “Non vado via. Ci rivedremo al congresso e perderete di nuovo” : “Non sono andato via quando conveniva e non vado via adesso”. Poi l’avvertimento alla platea che rumoreggia: “Ci rivedremo al congresso e perderete di nuovo”. Come da copione, Matteo Renzi non molla il Pd e, seppur leader dimissionario, si comporta come l’unico padrone di casa. L’Assemblea del partito all’hotel Ergife a Roma è ripartita da dove era rimasta incagliata, ovvero la non analisi della ...

