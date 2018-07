Pd | Martina e Sala contro Renzi Lui ribatte | Confrontiamoci sui temi

ilgiornale

(Di domenica 8 luglio 2018) Altro che tregua armata, nel Pd il giorno dopo l'assemblea nazionale è già tuttitutti. A scatenare il polverone è stato l'intervento di Matteo. Non solo per le sue durissime critiche alla minoranza dem, ma anche per le stoccate, per certi versi inaspettate, al governo Gentiloni. Il segretario neo eletto, Maurizio, non l'ha presa bene. "Le critiche dia Gentiloni sono sbagliate e ingiuste, non le ho condivise. Basta dividersi così tra noi, io voglio un Pd diverso". E ancora: "Va attaccata la destra pericolosa ora al governo, non chi di noi ha servito bene il Paese".però nega le accuse: "Da noi nessuna polemica, solo politica: basta ascoltare", scrive su Twitter, postando il video dell"intervento all"assemblea del Pd. "Immigrazione, economia, Europa e molto altro. Se qualcuno vuole confrontarsi su tutto (anche vitalizi o voucher) ci siamo", scrive l"ex ...