Pd | Martina contro Renzi | E' stato ingiusto su Gentiloni La replica | Faccio solo

Pd : Martina e Sala contro Renzi. Segretario Dem : 'Ingiusto su Gentiloni'. Sindaco : 'Non è più la guida giusta' : Immigrazione, economia, Europa e molto altro. Se qualcuno vuole confrontarsi su tutto, anche #vitalizi o #voucher , ci siamo. Da noi nessuna polemica, solo politica: basta ascoltare #buonadomenica ...

Scontro Renzi-Martina verso Congresso Pd/ Video Calenda “finta tregua in Assemblea - partito in crisi puberale” : Caos Pd dopo l'Assemblea: Martina e Sala contro Renzi, "ingiusti gli attacchi a Gentiloni". L'intervento dell'ex segretario infiamma la minoranza dem: "rivinco io e voi perderete"(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 17:10:00 GMT)

Pd - Martina e Sala contro Renzi. Lui ribatte : "Confrontiamoci sui temi" : Altro che tregua armata, nel Pd il giorno dopo l'assemblea nazionale è già tutti contro tutti. A scatenare il polverone è stato l'intervento di Matteo Renzi. Non solo per le sue durissime critiche alla minoranza dem, ma anche per le stoccate, per certi versi inaspettate, al governo Gentiloni. Il segretario neo eletto, Maurizio Martina, non l'ha presa bene. "Le critiche di Renzi a Gentiloni sono sbagliate e ingiuste, non le ho condivise. Basta ...

Martina segretario e congresso prima delle Europee. Scontro tra Renzi e Zingaretti : Maurizio Martina è stato eletto segretario del Pd dall'Assemblea: circa 200 firme a sostegno della sua candidatura e, al momento del voto, 7 contrari e 13 astenuti. Dopo una sfibrante mediazione, a ...

Pd : assemblea elegge Martina segretario. Zingaretti contro Renzi : 'Non ascolta - un limite per un leader' : Altra causa è 'la mancanza di leadership: non c'è comunità che non esprima un leader, perché in politica la comunicazione è essenziale '. Inoltre 'Non abbiamo dettato l'agenda: sullo ius soli ...

Martina segretario Pd - scontro sul congresso. Ma il vero nodo sarà l’alleanza con i grillini : Litigano su Martina segretario a tempo, ma alla fine trovano l’accordo per eleggerlo oggi in Assemblea nazionale. Si dilaniano sulla data del congresso, fingono di volere le primarie a febbraio sapendo che si potrebbero tenere tra un anno, ma il vero tema politico che li dividerà di qui ai prossimi mesi saranno le alleanze, visto che il Pd è ridott...

Dl Dignità - Martina : “Tanta propaganda e poca dignità. Pd ha controproposte - come salario minimo legale” : “Decreto di Dignità? Ci sono tante cose che non vanno. A oggi vedo tanta propaganda e poca Dignità. Nei fatti c’è un racconto di cambiamento in meglio sul lavoro che non corrisponde alla realtà”. Sono le parole del segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, ospite di Omnibus (La7). E aggiunge: “Lega e M5s hanno raccontato di aver cambiato radicalmente alcune scelte fondamentali del Jobs Act e in realtà non è così. Non ...

Fico contro Salvini : “Migranti? Non chiuderei porti”/ Martina applaude : “Parole giuste - ora governo rifletta” : Fico contro Salvini: “Migranti? Non chiuderei porti”. Dal Pd gli applausi del segretario reggente Martina: “Parole giuste, ora governo rifletta”. Le ultime notizie sul botta e risposta(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 15:39:00 GMT)

Ue : Martina - contro Salvini e Orban unire forze progressiste : Roma, 25 giu. (AdnKronos) – ‘In vista delle elezioni europee, il Partito Democratico deve svolgere il proprio ruolo ‘federatore’ delle forze progressiste, ambientaliste, civiche, liberali e democratiche per un’Europa più equa, più giusta, più forte”. Così il segretario reggente del Partito democratico, Maurizio Martina, in un intervento su Il Corriere della Sera.‘Alle derive nazionaliste – ...

Pd in piazza - Martina a Salvini 'Stai con dazi di Trump o con gli operai di Terni '. Da Milano a Roma - il Pd in piazza contro il governo ... : A Torino, in concomitanza con la manifestazione, tutti i circoli rimarranno aperti per riflettere e approfondire l'attuale situazione politica nazionale. Anche il Pd siciliano si mobilita a difesa di ...