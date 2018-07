Pd | big contro Renzi Lui | ' Attaccate il Matteo sbagliato | pronto a confronto'

Padova - senegalese senza biglietto prende a pugni e morsi i controllori : Ha aggredito e mandato al pronto soccorso tre controllori dell'Aps di Padova. È accaduto questa mattina alla fermata del tram in Corso del Popolo dove uno dei controllori ha chiesto il biglietto a un paddeggero, un senegalese di 21 anni.Il giovane ha rifiutato di mostrare il suo titolo di viaggio e ha risposto alla richiesta del controllore prendendolo a morsi e a pugni sul petto. Poco dopo sono arrivati in soccorso del collega altri due addetti ...

Gli chiedono il biglietto del tram : prende a pugni e morsi 3 controllori : PADOVA - Rissa domenica mattina in Corso del Popolo, alla fermata del tram nel cuore di Padova : un 21enne senegalese ha preso a morsi e pugni tre controllori dell'Aps, l'azienda di trasporto pubblico ...

Sul treno senza biglietto - scappa e lancia sassi contro la polizia : Viaggiava in treno senza il biglietto. Alla richiesta del documento d'identità da parte del personale di bordo di Trenitalia, un 25enne nigeriano ha rifiutato di farsi identificare e, all'arrivo del ...

Russia 2018 - due tifosi dell'Argentina sbagliano città : Putin gli regala i biglietti per il match contro la Nigeria : La storia è a lieto fine per i due tifosi argentini, ma grazie al premier Putin che è intervenuto in prima persona, essendo venuto a conoscenza della loro disavventurai. I due hanno confuso la città ...

Mondiali Russia 2018 – Serietà e concentrazione - l’Inghilterra si prepara al big match contro il Belgio [GALLERY] : Mondiali Russia 2018, l’Inghilterra si allena in vista del big match che chiude il Girone-G contro il Belgio: qualche timido sorriso e tanta concentrazione Entrambe al top del Girone-G, con due vittorie ottenute a suon di gol nelle prime gare, Inghilterra e Belgio si sfideranno questa sera per contendersi il primato in un vero e proprio big match. La nazionale dei 3 Leoni si allena con estrema concentrazione: nonostante la vittoria ...

Mondiali - la Croazia ha 6 big diffidati : potrebbero riposare contro l’Islanda - “l’Argentina vuole che giochiamo con i migliori ma dobbiamo pensare ai nostri interessi” : “Capisco pienamente le preoccupazioni dell’Argentina e il loro desiderio che la Croazia giochi con la formazione migliore la prossima partita (contro l’Islanda martedi’ 26, ndr) ma anche noi dobbiamo pensare ai nostri giocatori diffidati. Questa e’ anche la nostra preoccupazione che dobbiamo tenere a mente. La decisione finale verra’ presa dal nostro allenatore ma in ogni caso tutti i nostri giocatori sono ...

SALVINI : "TROPPI DIECI VACCINI" - BURIONI REPLICA/ Boccia (Pd) contro ministro Grillo : "sue parole ambigue" : Vaccini, BURIONI contro SALVINI: il ministro dell'Interno ha definito "inutili" i DIECI obbligatori, il medico sottolinea che la sua è "una bugia pericolosissima"(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 18:38:00 GMT)

Van Basten : 'Italia scarsa come l'Olanda - mancano i big. Contro la Svezia una pena' : Però c'è una differenza non da poco: il Milan dominava l' Europa e il mondo e quel ruolo oggi è del Real. La Juve fa parte dell' élite, ma vince solo in Italia". "Mondiale, vinceranno le solite. ...

Ivana Trump e la lotta contro l’obesità negli Usa : “L’unica debolezza di Donald era il big Mac” : l’obesità è un’emergenza in America, e lo sta diventando anche in Italia. Perciò Ivana Trump, prima moglie del presidente degli Stati Uniti, ha deciso di allearsi con il nutrizionista italiano Gianluca Mech allo scopo di combatterla. Lo faranno promuovendo negli Usa la «Italiano Diet», che in sostanza consente di perdere peso senza rinunciare al gu...

Migranti - tutti contro Trump - o quasi : l'ambiguo rimprovero di Melania : Importanti figure del partito repubblicano si sono unite ai democratici nel chiedere all'amministrazione statunitense di porre fine alla politica della 'tolleranza zero', che sta dividendo i bambini ...

Santos - due errori clamorosi per Gabigol contro il Corinthians : momento negativo per l'ex Inter : La cura? Segnare, come quelle tre lettere fuse col proprio nome scritto sul passaporto che avevano decisamene ingannato , almeno fino ad ora, molti nel mondo del calcio, tifosi nerazzurri su tutti. ...

In Quebec Conte si troverà i big del mondo schierati tutti contro tutti : 'Se gli Stati Uniti andassero verso una forma di isolazionismo, sarebbe un male per loro', ha spiegato Macron sottolineando che 'le misure prese sono controproducenti, anche per l'economia americana' ...

Como - immigrati senza biglietto aggrediscono controllori : Un gruppo di immigrati ha aggredito a calci e pugni due autisti del trasporto pubblico di Como.Gli extracomunitari hanno assalito i lavoratori dell"Asf dopo che questi, svolgendo semplicemente il proprio lavoro, hanno chiesto di mostrargli il regolare biglietto. Il tutto è avvenuto nella serata di martedì, attorno alle 20:30, in Piazza della Vittoria, in pieno centro città.Gli immigrati hanno tentato la fugaSaliti sull"autobus senza documento di ...

Mondiali - la Fifa presenta una denuncia penale contro una società di vendita di biglietti : ...che i biglietti acquistati su canali non autorizzati saranno annullati ed ha chiarito che il sito web della Fifa è l'unico portale in cui è possibile ottenere i biglietti per la Coppa del mondo. ...