Parapendio contro cavi elettrici | è grave

Incidente col Parapendio nel Torinese : impatto contro i cavi alta tensione - grave 39enne : grave Incidente durante un volo notturno con il parapendio nel Torinese: un uomo è rimasto folgorato, a causa dell’impatto contro i cavi dell’alta tensione nella località di Chialamberto, nel Canavese. Il 39enne stato trasportato all’ospedale Cto di Torino dal 118, ed è ricoverato in prognosi riservata per trauma alle vertebre e al midollo. E’ in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. L'articolo Incidente ...