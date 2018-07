Papa Francesco | ' Coraggio | brasiliani | ci sarà un' altra volta'

La svolta di Francesco : il summit di Bari allontana il Papa e Putin : Bergoglio ha riunito in Puglia il "governo in esilio": intento a scongiurare, o quanto meno arginare, un esito tragico, ma realistico e statistico, se guardiamo all'orizzonte dei numeri. Che parlano di cristiani dimezzati, sulla via di Damasco. Ridotti a un quarto, nei deserti tra i due fiumi, dove Dio strinse il patto "stellare" con Abramo, promettendogli una discendenza infinita.È questo lo scenario, suggestivo e struggente. L'immagine ...

Papa Francesco a Bari con i Patriarchi punta il dito contro le grandi potenze : "Basta con armi - gas e sete di guadagni" : Non c'è nessuna "alternativa possibile alla pace": Papa Francesco ha lanciato un forte appello per il Medio Oriente, terra "calpestata" per interessi altrui, devastata a causa della corsa al riarmo, sfruttata per i suoi giacimenti energetici. E allora il pontefice, anche a nome delle Chiese cristiane radunate a Bari, dice al mondo una serie di "Basta!": "Basta ai tornaconti di pochi sulla pelle di molti! Basta alle occupazioni di terre ...

Papa Francesco a Bari prega per il Medio Oriente : “L'indifferenza uccide” : Papa Francesco è stato accolto dalla città di Bari con grande affetto e un mare di applausi al suo arrivo sul lungomare a bordo di un pullman scoperto, insieme ai Patriarchi delle Chiese e delle...

Bari - Papa Francesco prega per il Medio Oriente davanti a 100mila persone. Fa rumore l’assenza del patriarca russo Kirill : “L’indifferenza uccide, e noi vogliamo essere voce che contrasta l’omicidio dell’indifferenza. Vogliamo dare voce a chi non ha voce, a chi può solo inghiottire lacrime, perché il Medio Oriente oggi piange, soffre e tace, mentre altri lo calpestano in cerca di potere e ricchezze”. È l’appello che Papa Francesco ha rivolto da Bari in uno storico incontro di preghiera ecumenica per la pace con i capi delle Chiese e delle comunità cristiane del ...

Papa Francesco a Bari con i Patriarchi del Medio Oriente : sul lungomare 70mila fedeli : Evento storico nella città di San Nicola dove il Pontefice ha riunito i 22 capi delle chiese cattoliche: messaggio di pace in più lingue e diffuso attraverso maxischermi

Papa Francesco ringrazia Bari : 'Finestra spalancata sull'Oriente. Città dell'incontro e dell'accoglienza' : 'Sono grato a tutti voi che ci ospitate qui, Città dell'incontro e dell'accoglienza'. Papa Francesco ha esordito così nel momento di riflessione e preghiera per la pace in Medio oriente sul lungomare. ...

Papa Francesco a Bari per l'incontro con i patriarchi : ma le divisioni hanno la meglio : Città del Vaticano ? Ciò che colpisce del viaggio odierno, a Bari, di Papa Francesco sono le assenze, più che le presenze, segno di distanze e divisioni tra i cristiani...

Bagno di folla per Papa Francesco a Bari - il saluto del sindaco : E’ una giornata storica per Bari. Papa Francesco è in città per l’incontro ecumenico di preghiera del Papa con i

Papa Francesco a Bari per incontro con Patriarchi : l'indifferenza uccide. I cristiani devono sempre tendere la mano : I cristiani 'sono luce del mondo non solo quando tutto intorno è radioso, ma anche quando, nei momenti bui della storia, non si rassegnano all'oscurità che tutto avvolge e alimentano lo stoppino ...

