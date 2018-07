Papa | cristiani sia coerente | carità innanzitutto

Papa : cristiani siano coerenti : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 8 LUG - Ci sono "molti battezzati" che "vivono come se Cristo non esistesse: si ripetono i gesti e i segni della fede, ma ad essi non corrisponde una reale adesione alla ...

Papa : a Bari per pace e unità cristiani : 12.30 "Bontà e misericordia sono indirizzate a tutti, senza esclusione", perché Dio "non si conforma ai pregiudizi degli uomini", ha detto il Papa all'Angelus. Francesco ha ricordato la giornata di ieri, a Bari, con i Patriarchi delle Chiese del Medio Oriente. "Abbiamo vissuto una speciale giornata di preghiera e riflessione per la pace in quella regione. E' stato un segno eloquente di unità dei cristiani e ha visto la partecipazione ...

Papa/ A Bari con i fratelli d'Oriente : non saranno le piccole "patrie" a salvare i cristiani : L'incontro di Bari tra PAPA Francesco e i delegati delle Chiese d'Oriente è di importanza storica e avrà effetti di lunga durata. Qual è il cuore dell'identità cristiana? FEDERICO PICHETTO(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 06:08:00 GMT)Il bisogno di essere guariti, di F. PichettoPAPA/ Politici, migranti, uomini disorientati: arrendetevi alla sorpresa di Dio, di F. Pichetto

Papa Francesco a Bari per incontro con Patriarchi : l'indifferenza uccide. I cristiani devono sempre tendere la mano : I cristiani 'sono luce del mondo non solo quando tutto intorno è radioso, ma anche quando, nei momenti bui della storia, non si rassegnano all'oscurità che tutto avvolge e alimentano lo stoppino ...

Papa a Ginevra : la missione per evangelizzare fa crescere l'unità tra i cristiani : E saremmo cattivi custodi se volessimo solo preservarlo, sotterrandolo per paura di essere provocati dalle sfide del mondo , cfr Mt 25,25, '. Ciò di cui abbiamo veramente bisogno è un nuovo slancio ...

Papa oggi a Ginevra - viaggio per unità cristiani e pace : Papa oggi a Ginevra, viaggio per unità cristiani e pace Papa oggi a Ginevra, viaggio per unità cristiani e pace Continua a leggere L'articolo Papa oggi a Ginevra, viaggio per unità cristiani e pace proviene da NewsGo.

Il Papa a Ginevra per l'unità dei cristiani : E poi l'esortazione ai cristiani: scegliere Dio prima di destra o sinistra "anche se al mondo appare come una scelta in perdita".

Papa Francesco/ “La santità non è avere le visioni - ma vivere da cristiani : essere liberi e non conformarsi” : Papa Francesco nell'omelia della messa mattutina a Casa Santa Marta ci ricorda che ogni cristiano è santo, non solo qualcuno, e ci spiega qual è il cammino della santità(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 16:21:00 GMT)

Papa : noi cristiani precursori della rivoluzione digitale : In realtà, noi cristiani - ha detto il Papa collegato in video - sappiamo da sempre che l'unica fede e la preghiera concorde uniscono i credenti in tutto il mondo: si può dire che, anche senza ...