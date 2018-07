Pallanuoto | il Settebello vince tre partite su tre a Cosenza Battuta anche la Cina

Pallanuoto : il Settebello vince ancora. 9-5 all’Olanda nel Torneo di Cosenza : Seconda vittoria in due uscite per il Settebello nel Torneo amichevole di Cosenza. Gli azzurri, guidati da Sandro Campagna, davanti allo splendido pubblico calabro si sono imposti per 9-5 con l’Olanda. Prestazione più che positiva per gli azzurri, che, soprattutto nei primi due quarti, hanno dato spettacolo, chiudendo praticamente la questione: due reti a testa per Gallo, Molina e Di Fulvio. Domani l’ultima uscita, alle 12.30 contro ...

Pallanuoto : dominio del Settebello a Cosenza con la Germania per 13-5 : Un Michael Bodegas spettacolare, da quattro reti, trascina il Settebello a Cosenza nella prima giornata del Torneo amichevole in terra calabra. Gli azzurri di Sandro Campagna si impongono per 13-5 con la Germania: non solo il poker dell’italo-francese, anche tre reti di capitan Pietro Figlioli. Domani sfida all’Olanda: gli Orange oggi si sono imposti sulla Cina per 11-6. Italia-Germania 13-5 Italia. Del Lungo, Di Fulvio 1, Molina ...

Pallanuoto - che colpaccio di Brescia! Acquistato Pietro Figlioli - capitano del Settebello : Pietro Figlioli è un nuovo giocatore della AN Brescia. Il capitano del Settebello ha infatti lasciato lo Sport Management e si è legato al club bianco-azzurro con un contratto biennale. Vero e proprio colpo di mercato per la Leonessa che potrà così contare su uno dei giocatori più forti del panorama italiano, una pedina fondamentale per cercare finalmente di battere la Pro Recco e vincere l’agognato scudetto. Il classe 1984 è uno dei ...

Pallanuoto - Torneo Città di Cosenza 2018 : il Settebello si prepara alla rassegna continentale : Il Settebello si sposta in Calabria: inizia oggi per la nazionale italiana di Pallanuoto maschile il collegiale di Cosenza. Fino a giovedì 12 gli azzurri potranno affinare la preparazione in vista degli Europei di Barcellona, che scatteranno lunedì 16 alle 18.30 con la Germania. Proprio la compagine tedesca sarà la prima che sfiderà gli azzurri anche in Calabria: si inizia venerdì 6 alle 20, poi sfida all’Olanda sabato 7 sempre alle 20, ...

Pallanuoto - i convocati del Settebello per il quadrangolare di Cosenza. Ultimo appuntamento prima degli Europei : L’amaro quinto posto dei Giochi del Mediterraneo è alle spalle: il Settebello ripartirà da Cosenza, dove ultimerà la preparazione in vista degli Europei di Barcellona. La nazionale italiana di Pallanuoto si ritroverà in Calabria mercoledì 4 e vi resterà fino a giovedì 12, quando partirà per la Spagna. Da venerdì 6 a domenica 8 inoltre, gli azzurri saranno impegnati in un quadrangolare con Cina, Olanda e Germania. Esordio il 6 alle 20 con ...

Pallanuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : Settebello - che male! La finale sarà Grecia-Serbia - azzurri per il quinto posto : Nella giornata odierna si è completato il quadro della fase a gironi della Pallanuoto maschile ai Giochi del Mediterraneo: in serata la sconfitta dell’Italia contro la Spagna ha relegato gli azzurri alla finale per il quinto posto contro la Francia. La Grecia passeggiando contro la Turchia, ringrazia e va in finale per l’oro contro la Serbia. La Spagna invece affronterà per il bronzo il Montenegro. Giocheranno per evitare ...

Pallanuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia-Spagna 6-7. Il Settebello giocherà per il 5° posto : L’epilogo peggiore è diventato realtà: il Settebello ha perso questa sera contro la Spagna per 6-7 nell’ultima gara della fase a gironi del torneo di Pallanuoto maschile ai Giochi del Mediterraneo ed ora dovrà giocare per il quinto posto domani alle ore 14.30 contro la Francia. La Spagna affronterà invece il Montenegro nella finale per il bronzo. A giocarsi l’oro saranno Serbia e Grecia. Sempre costretti ad inseguire, gli ...

Pallanuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia-Turchia 23-3. Il Settebello pensa già alla Spagna : Dopo la facile vittoria del Setterosa in mattinata, arriva un altro largo successo, quello del Settebello, sempre contro la Turchia, nel torneo di Pallanuoto maschile ai Giochi del Mediterraneo: la nazionale italiana ha vinto per 23-3 ed ora potrà concentrarsi sulla importantissima sfida di domani contro la Spagna, che vale l’accesso alla finale per l’oro di domenica 1 luglio. Al festival del gol degli italiani prendono parte Gallo ...

Pallanuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : Grecia-Italia 10-11 ai rigori. Il Settebello soffre ma parte bene : Inizia bene anche il Settebello: il torneo di Pallanuoto maschile dei Giochi del Mediterraneo vede la vittoria della nazionale italiana all’esordio contro la Grecia. Sono serviti però agli azzurri i tiri di rigore: finisce 11-10 dopo il 7-7 dei tempi regolamentari. L’Italia così lascia intatte le possibilità di accesso alla finale per l’oro di domenica 1 luglio. La formazione azzurra in avvio si è portata in vantaggio per 3-0, ...

Pallanuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : un torneo stellare - ci sono tutte le big! Settebello al completo : Dopo le delusioni per ciò che poteva essere e non è stato nella Final Eight di Champions League in quel di Genova, si chiude la stagione per i club ed entra nel vivo l’estate, come di consueto dedicata alle nazionali. L’appuntamento più importante sarà sicuramente l’Europeo di Barcellona, che scatterà il prossimo 16 luglio. Per preparare al meglio la manifestazione continentale Sandro Campagna ha deciso di puntare tutto sui ...

Pallanuoto : Settebello in raduno verso i Giochi del Mediterraneo. I convocati di Sandro Campagna : Terminate, con la Champions League di Genova, le manifestazioni dedicate ai club, l’estete della Pallanuoto si infiamma ovviamente con le nazionali. Il Settebello è in raduno sotto gli ordini di Sandro Campagna in quel di Ostia: dal 14 al 23 giugno, con una due giorni nella quale sarà presente anche il Giappone, per preparare al meglio i Giochi del Mediterraneo di Tarragona e gli Europei di Barcellona. Le parole di Campagna alla ...

Pallanuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia. Settebello e Setterosa con le stelle - si punta all’oro : Tutto pronto per i Giochi del Mediterraneo del 2018: la competizione che vede al via i protagonisti del Mare Nostrum scatterà in quel di Tarragona (Spagna) dal 22 giugno. Per quanto riguarda la Pallanuoto le medaglie saranno assegnate ovviamente sia al maschile che al femminile, con l’Italia che schiera al via due selezioni di assoluto livello per quanto riguarda Settebello e Setterosa. Andiamo a scoprire i convocati. Settebello Zeno ...