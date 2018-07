Ostia | all' ex Amanusa in spiaggia tra i chiodi

Pallanuoto femminile - le convocate dell’Italia per il collegiale di Ostia ed il quadrangolare di Rotterdam : La beffarda medaglia d’argento dei Giochi del Mediterraneo è alle spalle: il Setterosa riparte da Ostia, dove sta ultimando la preparazione in vista degli Europei di Barcellona. La nazionale italiana di Pallanuoto femminile è già in collegiale nel Lazio, poi, dopo una breve parentesi in Olanda, partirà per la Spagna. Da mercoledì 4 a venerdì 6 infatti, le azzurre saranno impegnate a Rotterdam in un quadrangolare con USA, Olanda ed ...

BPER Beach Volley Italia Tour 2018 - Ostia. Roma padrona sulla sabbia di casa : primo sigillo per De Luca/Colaberardino e Allegretti/Toti : Roma comanda sulla sabbia di casa. Ci sono quattro Romani doc sul gradino più alto del podio nella seconda tappa del BPER Banca Beach Volley Italia Tour 2018 che si è conclusa questo pomeriggio sulla sabbia dello stabilimento La Spiaggia di Ostia. In campo maschile a sorpresa ma fino a un certo punto la vittoria dei padroni di casa Francesco de Luca e Luca Colaberardino che raggiungono la finale con un percorso tortuoso e riescono a battere i ...

Roma-Lido - si cambia : da Ostia a Montesacro aggancio alla metro B : Una nuova linea della metropolitana che, integrando gli attuali tracciati della B-B1 e della Roma-Lido e riorganizzandone il servizio, consenta di spostarsi direttamente da Ostia a Montesacro. Con ...

Ostia - la spiaggia dei Fasciani torna alla legalità : Lo stabilimento balneare Village, al lido di Ostia, torna ad accogliere i cittadini. Appartenuto al clan Fasciani, l'enorme complesso alla moda sul Lungomare Paolo Toscanelli, sequestrato a luglio ...

BPER Banca Beach Volley Tour. Sabbia Capitale! Tutti allo stabilimento La Spiaggia di Ostia per la seconda tappa del circuito : L’estate del Beach Volley prosegue all’insegna del BPER Banca Beach Volley Italia Tour che è pronto a vivere la seconda tappa sabato e domenica 30 giugno e 1 luglio allo stabilimento La Spiaggia di Lido di Ostia. L’organizzazione locale è a cura di una delle società storiche del Beach Volley italiano, la Beach Volley Academy, la più importante in termini di iscritti, con i suoi 1200 tesserati, e di risultati sia a livello assoluto che amatoriale ...

Colpo all'impero economico del clan Fasciani ad Ostia : confiscati beni per 18 milioni di euro : Secondo la guardia di finanza "ne è derivato un vero e proprio 'inquinamento' dell'economia legale del litorale, attuato sfruttando consapevoli 'prestanome' che sono stati posti formalmente a capo di ...

Stadio della Roma - ecco il metodo Parnasi : «Faccio Ostia e dopo incasso su Tor di Valle» - I nomi dell'inchiesta : «Siamo andati lì dall'assessore a fare una figura... cioè proprio sembravamo i Romani quelli sai dei centomila film che hai visto? I Romani a Milano...Peggio di Totò», racconta a un'amica uno degli ...

Sorpresa in mare - a Ostia arrivano gli yacht superlusso di Paul Allen e Beyonce : Il Tatoosh è un 92 metri ed è solo il 43/mo più grande superyacht del mondo. Allen lo usa per le gite brevi, possedendo un 127 metri, l'Octopus, tra i primi 5 più grandi in tutto il mondo e tra i più ...

Il Papa a Ostia : “Basta omertà e prepotenze - bisogna aprire la strada alla legalità” : Il Papa a Ostia: “Basta omertà e prepotenze, bisogna aprire la strada alla legalità” Il Papa a Ostia: “Basta omertà e prepotenze, bisogna aprire la strada alla legalità” Continua a leggere L'articolo Il Papa a Ostia: “Basta omertà e prepotenze, bisogna aprire la strada alla legalità” proviene da NewsGo.

Il Papa a Ostia : "Basta omertà e prepotenze - bisogna aprire la strada alla legalità" : "Il Signore - ha spiegato il Pontefice - ci chiama anche oggi a preparare il suo arrivo, anche in questa città il cui nome, Ostia, richiama proprio l'ingresso"

Governo - Di Maio : “Mai detto di voler uscire dall’euro. SpOstiamo Savona su altro ministero e partiamo” : “Troviamo un’altra persona, con la stessa caratura di Savona, per l’Economia. E Spostiamo Savona a un altro ministero”. Così Luigi Di Maio, capo politico del M5s, in diretta su Facebook. “Non abbiamo mai detto di voler uscire dall’euro. Non abbiamo ideato nessuna ipotesi, nel contratto di Governo Lega-M5s, di volerlo fare”. L'articolo Governo, Di Maio: “Mai detto di voler uscire dall’euro. ...

Pallanuoto : Setterosa in collegiale ad Ostia dal 21 maggio in vista degli Europei : Torna a radunarsi la nazionale femminile di Pallanuoto: per un lungo periodo, dal 21 maggio al 9 giugno, il Setterosa sarà impegnato in quel di Ostia agli ordini del ct Fabio Conti per preparare al meglio l’appuntamento più importante di questa stagione, gli Europei di Barcellona (dal 14 al 28 luglio). Oggi è stata diramata la lista delle convocate, andiamo a scoprirla. Saranno ventuno le azzurre in raduno: Elisa Queirolo, Sara Dario, ...