Ospedale del Mare di Napoli | la denuncia | Reparto chiuso per festa del

'Reparto chiuso per festa primario' : sospeso medico Ospedale del Mare : Il reparto di Chirurgia Vascolare del nuovo Ospedale del Mare a Napoli 'è stato chiuso con dimissione di tutti i pazienti nella notte tra venerdì e sabato scorsi per consentire a medici e infermieri ...

Napoli - la denuncia : "Reparto dell'Ospedale chiuso per festa del primario" : Sembra che il reparto di Chirurgia vascolare dell'ospedale del Mare di Napoli sia stato chiuso, nella notte tra venerdì e sabato. Tutti i pazienti sarebbero stati dimessi o dirottati in altre strutture, "per consentire a medici e infermieri di partecipare alla festa organizzata in un locale a Pozzuoli dal neo primario per celebrare il nuovo incarico".È la denuncia del consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che afferma di ...

Scicli - rinnovato il giardino dell'Ospedale Busacca : Eliminate le erbacce, sistemate le aiuole, potati gli alberi il giardino dell’ospedale Busacca di Scicli è tornato al suo originario splendore.

Pet therapy in Ospedale - paziente in coma vegetativo reagisce/ Lucca - la storia del cane Serena : Pet therapy in ospedale, paziente in coma vegetativo reagisce agli stimoli di un labrador. Lucca, la donna versa in stato di coscienza minima da 5 mesi(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 22:16:00 GMT)

PET THERAPY IN Ospedale - PAZIENTE IN COMA VEGETATIVO REAGISCE/ Lucca - donna risponde a stimoli del cane : Pet THERAPY in OSPEDALE, PAZIENTE in COMA VEGETATIVO REAGISCE agli stimoli di un labrador. Lucca, la donna versa in stato di coscienza minima da 5 mesi(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 22:58:00 GMT)

ANTICIPAZIONI/ Una Vita : Simon in Ospedale - Mauro scopre la mandante del suo omicidio : Grandi noVita' nelle prossime puntate di Una Vita di luglio. Stando alle ANTICIPAZIONI ufficiali, Mauro riuscira' ad estorcere la tanto attesa confessione ad Elena, scoprendo che Ursula è stata la mandante del suo tentato omicidio. Nel frattempo, Simon verra' ridotto in fin di Vita dal colonnello Arturo Valverde, che scoprira' la relazione segreta che lo lega ad Elvira. La paura di perdere il figlio mai riconosciuto, fara' riflettere Susana che, ...

Niccolò Bettarini dimesso dall’Ospedale - le parole del figlio di Simona Ventura : “i miei amici mi hanno salvato” [GALLERY] : Niccolò Bettarini parla dopo aver trascorso alcuni giorni di ospedale, a seguito dell’accoltellamento subito domenica all’alba fuori la discoteca Old Fashion di Milano Una disavVentura davvero spaventosa, quella vissuta da Niccolò Bettarini all’alba di domenica fuori dall’Old Fashion di Milano. Il figlio di Simona Ventura è stato accoltellato e poi ricoverato presso l’ospedale Niguarda. Il 19enne ha detto in ...

Niccolò Bettarini dimesso dall’Ospedale. Il post su Instagram : “Sono un ragazzo fortunato - credo nel valore dell’amicizia” : Il peggio sembra passato: Niccolò Bettarini è stato dimesso dall’ospedale di Niguarda, dove era stato ricoverato dopo la brutale aggressione avvenuta domenica scorsa fuori dalla discoteca Old Fashion di Milano. “Bentornato a casa leone”, gli ha scritto il papà Stefano Bettarini, che auspica anche che “chi ha sbagliato paghi”. Il 19enne ha postato una foto che lo ritrae sorridente tra le corsie dell’ospedale, con una fasciatura sul ...

Incontro sul futuro dell'Ospedale Busacca di Scicli : Si è parlato delle problematiche dell'ospedale Busacca di Scicli e del suo futuro nel corso di un Incontro tra il deputato regionale Ragusa e Ficarra

Maltempo a Torino. Allaggato il sottopasso dell’Ospedale Molinette : Pesanti disagi a Torino per via di un violento temporale con forti raffiche di vento e tempesta di fulmini la

Falciano del Massico. Luca Toscano ucciso in Ospedale a Sessa Aurunca : Il servizio di Prevenzione, Diagnosi e Cura (Spdc) dell’ospedale di Sessa Aurunca (Caserta) è sotto choc. Un paziente ha ucciso