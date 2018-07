One Ocean Foundation – Pelaschier ambasciatore a Marina di Ravenna

MACGYVER 2/ Anticipazioni episodi 4 luglio : missiOne nell'Oceano Artico su una nave da ricerca... : MACGYVER 2, Anticipazioni 4 luglio: Impara l'arte e Ferite del passato sono i titoli degli episodi in onda alle 21.20 su Raidue. Una scoperta mette in allerta Mac.(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 17:15:00 GMT)

Volvo Ocean Race - la prossima ediziOne con gli Open 60 : concluso accordo con la classe IMOCA : Le imbarcazioni Open 60 IMOCA Class sono state invitate a partecipare alla prossima edizione del giro del mondo a tappe E’ stato concluso un accordo con la International Monohull Open Class Association (IMOCA), che consentirà di usare le imbarcazioni IMOCA 60 for per le regate intorno al mondo con equipaggio completo. La scorsa settimana, durante la tappa finale della Volvo Ocean Race all’Aja in Olanda si è tenuta una sessione informativa ...

Fondazione One Ocean – Mauro Pelaschier compirà il periplo d’Italia : Fondazione One Ocean, un periplo con Mauro Pelaschier per la salvaguardia dei mari Mauro Pelaschier compirà il periplo d’Italia a vela come ambasciatore della Fondazione One Ocean, per testimoniare il rispetto degli ecosistemi marini e diffondere la Charta Smeralda. Mauro Pelaschier, volto tra i più noti della vela italiana, già timoniere di Azzurra in America’s Cup, è in procinto di compiere il periplo della penisola su una ...

Bagno di folla per Laura Pausini a Cuba con Gente De Zona - Nadie Ha Dicho oltreoceano per 250000 persOne : Laura Pausini a Cuba con Gente De Zona per la prima volta nella sua carriera. L'artista di Solarolo è sbarcata oltreoceano per partecipare al concerto del collettivo con il quale ha inciso una nuova versione di Nadie Ha Dicho e che ha rilasciato prima dell'approdo sul mercato di Fatti sentire, avvenuto in contemporanea in tutto il mondo. Si tratta della prima volta di Laura Pausini a Cuba, nella quale ha fatto parte di un concerto ...

Mini Transat 2019 – Audi a sostegno di Nanni - testimonial One Ocean : Audio sostiene Daniele Nanni, testimonial One Ocean per il progetto Mini Transat 2019 Il giovane velista Daniele Nanni, socio sportivo e istruttore della scuola vela YCCS, skipper dello scafo ITA 659 Audi e-tron parteciperà nel 2019 alla celebre regata Transatlantica solitaria Mini Transat – evento biennale da La Rochelle alla Martinica con uno stopover alle Canarie – supportato da Audi, in veste di testimonial One Ocean per il ...

Volvo Ocean Race - iniziata la discesa verso il traguardo dell’Aja : ultime ore di emoziOne : Con la boa al largo della Norvegia ormai alle spalle, la flotta della Volvo Ocean Race ha iniziato la discesa verso sud e verso il traguardo dell’Aja Si è aperta una lieve separazione nella flotta della Volvo Ocean Race sabato, con team AkzoNobel e Team Brunel che hanno potuto approfittare di un salto di vento inaspettato per passare a nord-est della zona di esclusione (dal traffico commerciale, detta TSS) mentre i battistrada MAPFRE e Dongfeng ...

OCEAN THIRTEEN/ Su Rete 4 il film con George CloOney e Brad Pitt (oggi - 20 giugno 2018) : OCEAN THIRTEEN, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 20 giugno 2018. Nel cast: George Clooney, Brad Pitt e Andy Garcia, alla regia Steven Soderbergh. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 11:24:00 GMT)

Beyond Blue è il nuovo titolo dei creatori di Never AlOne e BBC Studios ambientato nelle profondità dell'oceano : Originariamente uscito nel 2014, il gioco di avventura indie Never Alone: ​​Kisima Ingitchuna ha ottenuto consensi per l'integrazione della cultura e del folklore nativo dell'Alaska che guidava i giocatori attraverso la sua storia emotiva. Ora il team dietro il titolo ha svelato il suo prossimo progetto ambientato nelle profondità del oceano, Beyond Blue.Come segnala Dualshockers, il publisher E-Line Media ha annunciato che il gioco ...

OCEAN'S TWELVE/ Su Rete 4 il film con George CloOney e Brad Pitt (oggi - 13 giugno 2018) : Ocean’s TWELVE, il film in onda su Rete Quattro oggi, mercoledì 13 giugno 2018. Nel cast: George Clooney, Brad Pitt, Catherine Zeta-Jones, alla regia Steven Soderbergh. Il dettaglio.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 10:13:00 GMT)

Cine&Comic Fest 2018 : Zerocalcare firma il manifesto della seconda ediziOne. In anteprima Ocean's 8 - Best Movie : Cine&Comic Fest fa parte della rassegna Genova Porto Antico EstateSpettacolo , l'appuntamento che da ormai vent'anni anima le serate dell'estate genovese con concerti, spettacoli, teatro e adesso ...

Giornata Mondiale degli Oceani - Rosolino ospite d'ecceziOne a Gardaland : Un legame molto forte tra sport e natura, quello di Massimiliano Rosolino, che racconta: "Le mie figlie sono pesciolini… mi auguro che abbiano un futuro sportivo perché lo sport ci insegna a ...

World Oceans Day' : da GRT Group una soluziOne per dare valore alla plastica non riciclabile : ... riducendone l'impatto ambientale e la sua presenza nei mari, negli oceani e più in generale nell'ambiente? Una soluzione arriva da GRT Group - società operante nel settore dell'economia circolare - ...

Volvo Ocean Race : una piattaforma per l’innovaziOne e il cambiamento red-line : Continua la battaglia contro l’inquinamento da plastica, molte novità dall’Ocean Summit durante la tappa di Cardiff Sull’onda di un video messaggio del Principe Carlo d’Inghilterra, il forum ha reso noti importanti passi e dati sull’inquinamento da micro-plastiche raccolti grazie al Programma Scientifico della Volvo Ocean Race che contribuisce allo sviluppo del movimento. Durante l’evento, svoltosi nel Race Village della città gallese di ...