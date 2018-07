Offertona sul prezzo Samsung Galaxy S9 e sul trio Huawei P20 | sorpresa TIM di luglio

optimaitalia

: Offertona sul prezzo #SamsungGalaxyS9 e sul trio #HuaweiP20: sorpresa #TIM di luglio - OptiMagazine : Offertona sul prezzo #SamsungGalaxyS9 e sul trio #HuaweiP20: sorpresa #TIM di luglio - boscolosport : Una offertona sul mulinello Shimano Sedona FE. Un prodotto robusto di qualità e con in omaggio una bobina... - bigfishsrl : SUMMER PROMO 2 - SEDONA 2000FE a 43€ con bobina extra gratis Una offertona sul mulinello Shimano Sedona FE. Un pro… -

(Di domenica 8 luglio 2018) Sembrano non finire mai le possibilità di portarsi a casa ilS9 o qualsiasi degli esponenti della lineaP20 a prezzi davvero competitivi. Questa volta la proposta porta il marchio TIM, sempre che siate clienti già da un anno (cosa del tutto scontata visto l'affacciarsi di Iliad, che ha sconquassato un po' i piani di tutti, compresi quelli degli utenti). Tornando alle offerte proposte dall'operatore nazionale, sappiate che avete tempo fino al prossimo 29per portarvi a casa, senza alcune spese di anticipo, il dispositivo che più desiderate, versando chiaramente il contributo previsto dalle rate mensili.Si parte dalS9, così predisposto da TIM: 10 euro al mese per 30 mesi con pagamento su carta di credito (l'unico previsto), ed anticipo azzerato, a fronte dei 99 euro precedentemente previsti. Se è ilS9 Plus che volete, in quel ...