“Non sono malata | sono lesbica” Coming out e foto che diventa subito virale “Abbiamo

Lupi e orsi - Ministro Costa : l’abbattimento “Non è l’unica soluzione - ce ne sono davvero molte” : “Io come Ministro della Repubblica ho il dovere di intervenire. Quelle due leggi violano un principio costituzionale“: lo ha dichiarato al Corriere della Sera il Ministro dell’ambiente Sergio Costa, in riferimento ai provvedimenti per la gestione autonoma di orsi e Lupi approvati dal Consiglio provinciale di Trento e di Bolzano. “sono obbligato a chiedere l’impugnazione davanti alla Corte costituzionale. Anche se mi ...

Tour de France 2018 - Chris Froome : “Non mi sono fatto male - la caduta fa parte del gioco”. Come sta il britannico? : Chris Froome ha iniziato il Tour de France 2018 nel peggior modo possibile. Il britannico, vincitore delle ultime tre Grande Boucle, è caduto a terra nel finale della prima tappa e ha così perso 51” da Vincenzo Nibali e da altri uomini di classifica. Un pessimo avvio per il capitano del Team Sky che ha pagato a caro prezzo una distrazione e che è subito chiamato a rimontare nei confronti dello Squalo. Il fresco vincitore del Giro ...

“Non è possibile”. Ha rapito la figlia di un anno : poi il folle gesto. Motivo assurdo. Quando si è capito perché lo ha fatto - tutti sono rimasti senza parole : Come è possibile arrivare a tanto? Eppure di storie così tremende ne sentiamo, purtroppo, sempre più spesso. C’è qualcosa che sta venendo meno nel tessuto sociale, in ogni parte del mondo. E a farne le spese sono quasi sempre i più piccoli. “Se non sono gigli son pur sempre figli e vittime di questo mondo”, cantava De André, ed è vero: i figli sono vittime di quel che fanno i genitori. E quello che è accaduto in questa ...

Kimi Raikkonen - GP Gran Bretagna 2018 : “Non sono soddisfatto. Potevo fare la pole” : “Non sono soddisfatto. Avevo tutti gli strumenti per fare la pole“. Così Kimi Raikkonen ha commentato il terzo posto nelle qualifiche del GP di Gran Bretagna. “Il primo tentativo è andato bene, poi ho fatto un bloccaggio e ho perso tempo“. L’obiettivo per domani è comunque lottare per la gara. “Penso che la macchina sia buona e lo sarà anche domani. Ma dovremo gestire bene le gomme in ...

Roma - rinnovo Florenzi. Monchi : “Non ci sono stati passi in avanti” : “A che punto è la trattativa per il rinnovo di contratto di Florenzi? Non ci sono stati molti passi avanti dall’ultima volta che ne abbiamo parlato, è una negoziazione difficile perché lui è un grande giocatore”. Così il ds della Roma Monchi, nel giorno della presentazione a Trigoria dei nuovi acquisti Coric e Bianda. Il dirigente spagnolo ha spiegato che “la Roma ha fatto una grande offerta, molto interessante, ma ...

Assemblea Pd - Renzi infiamma la platea : “Non sono l’unico responsabile” : «Mi assumerò tutte le responsabilità ma non sono l’unico responsabile». Matteo Renzi infiamma la platea dell’Assemblea nazionale e carica a testa bassa nel suo stile. Suscitando ovazioni e proteste delle fazioni avverse su diversi passaggi. ...

Thailandia - ragazzini intrappolati : muore un sub. Ossigeno in calo - ma slitta intervento : “Non sono pronti” : Non si può ancora provare a tirare fuori i 12 ragazzini rimasti intrappolati in una grotta in Thailandia. La conferma che tutti speravano non arrivasse è uscita dalla bocca di Narongsak Osottanakorn, governatore della provincia settentrionale thailandese di Chiang Rai. Per tutta la giornata si erano rincorse le voci che una via alternativa per recuperarli fosse stata trovata o che almeno si fosse pronti per provare a far partire le immersioni. ...

Thailandia - ragazzi nella grotta : “Non sono in grado di immergersi - falliti i tentativi di trivellare il cunicolo” : E’ stallo nel disperato tentativo di salvare i ragazzi intrappolati nella grotta in Thailandia. “Non sono ancora in grado di immergersi”, ha detto il governatore della regione Chiang Rai, in una conferenza stampa in cui era previsto anche il ministro dell’interno che però ha lasciato il sito delle operazioni. “Vogliamo meno rischi e il miglior piano possibile”, ha aggiunto escludendo un imminente avvio ...

Eruzione vulcano Guatemala : i dispersi “Non sono 332 - sono migliaia” : In riferimento ai numeri ufficiali dei dispersi e delle vittime dell’Eruzione del vulcano Fuego, in Guatemala, un’organizzazione di volontari ha reso noto che i dati divulgati il 3 giugno scorso sono errati. Da indagini condotte tra i sopravvissuti, è emerso che sarebbero almeno 2.900 i dispersi (da considerarsi morti), tra cui 470 bambini, e non i 332 dichiarati dall’autorità nazionale. I volontari sostengono che le abitazioni ...

Trezzo d’Adda - strappati nella notte i manifesti di cordoglio per i migranti. Il sindaco leghista : “Non sono stato io” : A Trezzo sull’Adda, al confine tra Milano e Bergamo, una cittadina ha fatto affiggere dei manifesti funebri dedicati ai cento migranti annegati qualche giorno fa al largo delle coste libiche, compresi tanti bambini. E sarebbe stato rispettato l’iter burocratico del caso, incluso il pagamento delle relative imposte comunali. Eppure sono scomparsi: ignoti li hanno strappati nella notte di sabato 30 giugno. Il contenuto del necrologio era ...

PD - RENZI : "Non sono ALIBI PER TUTTO"/ "Da M5s e Lega solo spot - scommettono su paura. Ue funziona senza muri" : RENZI verso Assemblea Pd: "Ancora colpa mia?". E sulla villa da 1,3 milioni di euro: "Serve il permesso del Fatto Quotidiano?".

Migranti - il comandante De Falco (M5s) contro Salvini : “Non si possono chiudere i porti” : Il comandante Gregorio De Falco, senatore del MoVimento 5 Stelle, si schiera contro l'operato del governo e del ministro dell'Interno Matteo Salvini sul tema dei Migranti: "Non si possono chiudere i porti. Il naufrago ha diritto di essere salvato, senza che sia compiuta alcuna valutazione, non conta la provenienza né l'etnia".Continua a leggere

F1 - “Non sono contento al 100% - avremmo dovuto vincere” : Vettel severo con se stesso e con la Ferrari in Austria : Sebastian Vettel commenta la sua prestazione al termine del Gp d’Olanda, il tedesco della Ferrari è arrivato terzo sul traguardo del Red Bull Ring Una marea arancione accompagna la vittoria sul circuito del Red Bull Ring di Max Verstappen. Dopo un inizio di stagione complicato, il pilota della Red Bull mette a segno un colpaccio piazzandosi davanti ai due Ferraristi: Kimi Raikkonen, giunto secondo sul traguardo del Gp d’Austria ...

Cessione Milan - salta la trattativa con Rocco Commisso : “Non ci sono le condizioni” : Cessione Milan – Niente da fare almeno per il momento per la Cessione del Milan a Rocco Commisso, la conferma arriva direttamente dal diretto interessato attraverso un comunicato ufficiale, adesso la situazione per il club rossonero può considerarsi delicata dopo la sanzione della Uefa che ha escluso il Milan dall’Europa per una stagione: “Come molti comunicati stampa e account social hanno pubblicamente indicato – ...