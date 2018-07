Non si apre il paracadute | muore un bolognese

: Per andare a scuola a settembre basterà l'autocertificazione dei genitori per le vaccinazioni. L'annuncio del ministro della salute Giulia Grillo che ha spiegato che è al lavoro con il Ministero della ...

: Callejon come Muller, Ancelotti non gradisce quel tipo die l’agente dello spagnolo lavora all’addio al Napoli Ricordate la querelle tra Ancelotti e Muller ai tempi del Bayern Monaco? Ebbene, Callejon sembra essere unmolto simile al tedesco, genere d’attaccanti che non piace molto al neo tecnico del Napoli. Diligente lì sulla corsia destra, ma senza guizzi, senza la capacità di saltare l’uomo. In ...