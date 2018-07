Non mandatemi il curriculum | a settembre vi spiego

agi

(Di domenica 8 luglio 2018) È intuibile che, dopo l'annuncio via Facebook di Enrico Mentana, che intende lanciare un giornale online con una redazione composta da giovani, la casella del direttore del Tg La7 sarebbe stata tempestata di curricula e candidature. A migliaia. Né potrebbe essere altrimenti, in un settore che ancor più di altri è dominato da un mercato del lavoro a due velocità: da una parte chi ce l'ha fatta (nella maggior parte dei casi prima della crisi finanziaria) e gode di tutte le tutele previste dal contratto nazionale, dalla quattordicesima alla Casagit. Dall'altra una sterminata platea di precari eterni, che sopravvive elemosinando collaborazioni e si vede negata la prospettiva di un futuro stabile, di un posto in una redazione, pur non avendo in tanti casi meno talento dei colleghi che, al sicuro di un contratto ...