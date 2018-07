Non è un paese per bambini

Migranti - Mattarella : “Fenomeno Non può essere affrontato da paese solo. Serve sforzo congiunto dell’Ue” : “Abbiamo parlato del fenomeno delle migrazioni registrando concordemente che è un fenomeno così grande che non può essere affrontato da un paese da solo e non può essere accantonato o ignorato. Va governato e può essere governato insieme con uno sforzo congiunto dell’Unione europea“. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella conferenza stampa al termine dei colloqui con la presidente della Repubblica ...

Matteo Salvini ai mafiosi : “L’Italia Non sarà più il vostro Paese - vi sequestreremo anche le mutande” : Matteo Salvini si scaglia contro la mafia e i mafiosi: "Messaggio chiaro ed evidente ai bastardi mafiosi, camorristi e 'ndranghetisti: l'Italia non sarà più il vostro Paese. Dedicherò ogni mia energia provando a sequestrarvi anche le mutande che portate addosso", afferma il ministro dell'Interno prima di tuffarsi nella piscina di una villa confiscata alla mafia.Continua a leggere

Salvini fa il bagno nella piscina nell’azienda confiscata a cosa nostra : “Bastardi mafiosi l’Italia Non sarà più il vostro paese” : Ha chiesto un asciugamano e, dopo essere entrato in una stanza dell’azienda agricola di Suvignano, nel Senese, il ministro Matteo Salvini è uscito in costume e si è concesso un bagno nella piscina dell’agriturismo davanti a telecamere, fotografi e ospiti che hanno seguito la sua visita all’azienda confiscata nel 2007 a cosa nostra. Così, dopo il comizio di Pontida, il ministro dell’Interno anche oggi manda un messaggio chiaro ai “Bastardi ...

Gay - Spadafora : "Il Paese Non tornerà indietro". Fontana insiste : "La famiglia è una" : "Nel contratto di governo non ci sono questioni riguardanti il mondo Lgbt, ma convocherò prestissimo le associazioni di settore per avviare un percorso di ascolto e confronto". Una posizione smentita ...

Gay - Spadafora al pride di Pompei : 'Paese Non tornerà indietro' : "Sono qui per testimoniare il mio sostegno e quello del Governo. So che in una parte del Governo non c'è la stessa sensibilità ma l'Italia non tornerà indietro, non si perderanno i diritti conquistati"...

Nel paese dei giornali Non si legge più. E' un disastro per la sinistra : Ed è sempre lui ad aver trovato la soluzione per la spesa pensionistica nel paese più vecchio del mondo: facile, ha detto Aso, cari nonni, sbrigatevi a morire. Domenica scorsa poi, durante un comizio ...

Calenda : “Salvini? Non è il fascista che torna. Sa usare bene mezzi di comunicazione e ha riconosciuto paure del Paese” : “C’è bisogno di di un nuovo congresso, una mozione per fare una grande assise di rifondazione nel centrosinistra a settembre o a ottobre. Prima è, meglio è. Serve una segreteria larga, e penso che oggi il riferimento naturale sia quello di Paolo Gentiloni”. Così a Otto e Mezzo (La7) l’ex ministro Carlo Calenda espone la sua ricetta per uscire dal pantano del centrosinistra, proponendo un nuovo movimento allargato. “Sciogliere il Pd?” – ...

Claudio Amendola : "Non voglio far parte di un paese che chiude i porti" : In queste ore stanno rimbalzando sui social network, il posto dove è più evidente la deriva populistica della dialettica politica in Italia, le dichiarazioni di Claudio Amendola riguardante la decisione di Matteo Salvini, ministro dell'Interno, di chiudere i porti e di non far sbarcare le navi delle organizzazioni umanitarie che salvano gli immigrati in mare.Com'era normale attendersi, purtroppo, l'attore romano, sempre in queste ultime ...

Alessandro Di Battista : “Gli immigrati Non sono i responsabili dei problemi del nostro Paese. Dobbiamo aiutare l’Africa” : In un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle rivolge un appello al governo, sottolineando che gli immigrati non sono i responsabili dei problemi italiani e che l'esecutivo deve aiutare i Paesi africani intervenendo sulle cause delle ingustizie che portano le persone a fuggire: "Chi fugge da un villaggio congolese per mancanza di prospettive non è poi così diverso da chi fugge dall'Italia per provare a ...