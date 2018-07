Non c’è più tempo | bisogna portarli fuori | inizia il recupero dei ragazzi nella grotta in

Gaeta - porta al mare la foto della moglie che Non c’è più : l’immagine fa il giro del web : Giuseppe Giordano, pensionato di 70 anni, tre figli, tutti i giorni porta la foto della sua bella Ida sul lungomare Caboto di Gaeta: lei ormai da sette anni non c’è più, ma gli manca tanto, troppo, perché non se la porti, in qualche modo, sempre con sé. L’immagine di questo signore seduto sul muretto, con una cornice accanto, ha fatto il giro del web da quando un ritoratore del posto, Giorgia Moffa, ha pubblicato un commovente ...

Cessione Milan – Tempo scaduto per Yonghong Li - Non c’è traccia dei 32 milioni : Elliott pronto a rilevare la società : Il Milan è pronto a passare nelle mani di Elliott, Yonghong Li infatti non ha restituito entro i termini stabiliti i 32 milioni di euro di aumento di capitale anticipati dal fondo di Paul Singer Il Milan rischia di non essere più di proprietà di Yonghong Li, il broker cinese infatti non ha rimborsato a Elliott entro i termini prestabiliti i 32 milioni di euro di aumento di capitale anticipati nei mesi scorsi. LaPresse/Garbuio Paola La ...

“Addio Enrico - non doveva succedere”. 35 anni - per lui Non c’è stato niente da fare : Ha perso la vita giovedì 5 luglio sulle Dolomiti. La vittima è Enrico Vinante, 35 anni, di Tesero. Il terribile incidente si è verificato poco prima del paese di Predazzo, verso le ore 14.00. Si è trattato di uno scontro tra auto e moto. Fatale lo schianto con una Fiat Seicento, il cui conducente, un uomo di 50 anni del posto, è ricoverato in gravi condizioni al Santa Chiara. Ferita anche la madre di quest’ultimo, 74 anni, che era con ...

Fondi Lega - Santanchè : “Salvini Non si è costituito parte civile perché c’è un rapporto umano con Bossi che ha sofferto” : “perché la Lega non si è costituita parte civile sul caso dei 49 milioni di euro intascati dalla Lega Nord ai tempi di Umberto Bossi? Sarebbe stato molto imbarazzante, Salvini è un uomo che ha dimostrato rispetto per chi, come Bossi, ha fondato quel partito. C’è un rapporto umano”. Sono le parole della senatrice di Fratelli d’Italia, Daniela Santanché, ospite di Omnibus (La7). “Io vedo Bossi al Senato” – ...

Vaccini - medici Uk : “Boom casi morbillo - occhio a vacanze in Italia”. Times attacca M5s-Lega. Ma a Londra obbligo Non c’è : Il Times attacca il governo M5s-Lega, accusando i due partiti che definisce “populisti” di essere responsabili dell’aumento dei casi di morbillo nel Regno Unito. Lo spunto nasce dall’allarme lanciato da Public Health England (Phe), l’agenzia esecutiva del ministero della Salute britannico, che ha parlato di “incidente nazionale” in merito all’aumento dei casi. I medici inglesi parlano di contrazioni del morbillo ...

Il Real Madrid svela la nuova maglia - ma Non c’è Cristiano Ronaldo : L'assenza di CR7 nelle immagini della nuova divisa del Real Madrid appare evidente: futuro sempre più lontano? L'articolo Il Real Madrid svela la nuova maglia, ma non c’è Cristiano Ronaldo è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Adrian - il cartone di Adriano Celentano Non c’è nei palinsesti autunno 2018. Piersilvio rassicura : Ieri nella stupenda cornice di Montecarlo s’è tenuta la presentazione dei palinsesti mediaset 2018/2019 (o meglio dire autunno 2018). Delle varie novità vi abbiamo parlato nei vari articoli dettagliati (Canale 5 – Italia 1 e Rete 4). In quest’articolo, invece, vogliamo parlarvi dell’attesissimo cartone animato Adrian di Adriano Celentano. Proprio sull’argomento è intervenuto Piersilvio Berlusconi, amministratore ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - arriva un segnale dal Real Madrid : presentate le maglie - Non c’è CR7 [FOTO] : Cristiano Ronaldo continua a far parlare di sè, il fenomeno portoghese si appresta a dire addio al Real Madrid, arrivano segnali in tal senso Real Madrid, presentate le maglie per la prossima stagione sportiva, ma tra i testimonial dei blancos non c’è CR7. Un dettagli non da poco dato che Cristiano Ronaldo è sempre stato il testimonial per eccezione delle campagne del club madrileno. La sua assenza fa davvero rumore, l’addio al ...

“Non è più così - acqua e sapone”. Meghan Markle cambia look. Ma c’è già chi storce il naso : “Non è appropriato” : È il momento di Meghan. O meglio: è un bel po’, ormai, che non si parla che di lei. Prima il fidanzamento con il principe Harry, poi il matrimonio, quindi la sua famiglia e tutti i problemi e le chiacchiere connessi. Ma è il look, signori, che attira da morire. Ora che la ex attrice di Suits è nella royal family (a proposito, pare che sia subito entrata nelle grazie della regina), dai pettegolezzi e ‘scheletri ...

Boeri : “C’è sempre più richiesta di lavori che gli italiani Non vogliono fare” : «Tutti sono d’accordo sul fatto che bisogna contrastare l’immigrazione irregolare. Bene, ma si dimentica un fatto importante: per ridurre l’immigrazione clandestina il nostro paese ha bisogno di aumentare quella regolare». Anche perché senza i regolari il sistema pensionistico e il welfare sono a rischio. A dirlo è il presidente dell’Inps, Tito Boe...

Non del tutto leggero lo smartphone Android Go di Samsung : c’è del bloatware? : Torniamo a parlare dello smartphone Android Go di Samsung, che si mostra in quelle che dovrebbero essere le prime foto dal vivo. Il design del dispositivo, come potevamo immaginare, non si presenta modernissimo: rapporto 16:9, cornici spesse un bel po' e schermo presumibilmente da 5 pollici (non risultano tasti fisici sul fronte della scocca). Android Go, per chi se lo stesse ancora chiedendo nonostante se ne parli ormai da diverso tempo, si ...

Boeri : “C’è sempre più richiesta di lavori che gli italiani Non vogliono fare” : «Tutti sono d’accordo sul fatto che bisogna contrastare l’immigrazione irregolare. Bene, ma si dimentica un fatto importante: per ridurre l’immigrazione clandestina il nostro paese ha bisogno di aumentare quella regolare». A dirlo è il presidente dell’Inps, Tito Boeri, nel corso della sua relazione in Parlamento per presentare il rapporto annuale d...

Intervista esclusiva a Lisa - vincitrice di Ora o Mai Più : “Sono una guerriera.. Il plagio? Non c’è! E’ da denuncia” : Intervista a AnnaLisa Panetta in arte Lisa “Sempre, Sempre quasi fino a diventare niente… solo amore se è amore questo buio a cui non ci si abitua mai, questa luce dell’anima, che nessuno può comprendere all’infuori di te…” Le ricordate queste parole? Come poterle dimenticare? Sono di un testo musicale meraviglioso cantate da un’artista strepitosa che è tornata prepotentemente alla ribalta grazie alla partecipazione del programma musicale Ora o ...

Eurozona - Non c’è Tria pe’ gatti. Il Quantitative easing è finito : La spasmodica attenzione delle moltitudini sovraniste sul Consiglio europeo è stata calamitata dal guazzabuglio sull’immigrazione e dalla trita fanfaronata dell’ennesimo governicchio sulla sbattuta di pugni sul tavolo, risoltasi, tra le risate generali, nella consueta sbattuta di denti. Pochi invece si sono accorti che l’Ue ha spinto verso la dirittura d’arrivo due progetti di fondamentale rilievo: il meccanismo di risoluzione delle ...