NO NO NO NO

Lupi e orsi - Trento e Bolzano approvano le leggi sugli abbattimenti. Ministro Costa : “Le impugnerò - uccidere non serve” : L’abbattimento di Lupi e orsi è “contro la Costituzione“. Il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa annuncia che impugnerà le due leggi provinciali approvate un giorno dopo l’altro prima dal Consiglio del Trentino e poi da quello di Bolzano che autorizzano “il prelievo, la cattura o l’uccisione di esemplari” della specie Ursus arctos e Lupus canis. Per il generale Costa siamo “dinanzi a una palese ...

Thailandia - la conferma ufficiale : 4 ragazzi sono usciti dalla grotta : E’ arrivata la conferma ufficiale dal governo: sono 4 i ragazzi usciti dalla grotta di Tham Luang, in Thailandia, dove erano bloccati dal 23 giugno scorso. L'articolo Thailandia, la conferma ufficiale: 4 ragazzi sono usciti dalla grotta sembra essere il primo su Meteo Web.

Legittima difesa : FI - subito esame pdl : ANSA, - ROMA, 8 LUG - "Il gruppo di Forza Italia 10 giorni fa ha chiesto invano alla Presidente della Commissione Giustizia della Camera di inserire all'ordine del giorno il tema della Legittima ...

Il dl dignità non piace a Berlusconi : Il leader di Forza Italia attacca il provvedimento attraverso la stampa. 'e' stato scritto da chi non ha mai lavorato, faremo di tutto per cambiare questa legge, non è quello che il Centrodestra aveva ...

Matrimoney - una statistica inglese ha stabilito quali sono i matrimoni che durano di meno : Il tabloid inglese 'Metro' ci propone quest'oggi una interessantissima statistica - messa in piedi dai professori di Economia Andrew Francis-Tan e Hugo M Mialon: su un campione di 3000 persone sposate, alla ricerca di fattori che portano le coppie a divorziare, hanno notato che il fattore economico è fortemente ...

Pd - Martina bacchetta Renzi 'Ingiusto su Gentiloni - basta divisioni'. L ex premier risponde 'Nessuna polemica - solo politica' : 'Immigrazione, economia, Europa e molto altro. Se qualcuno vuole confrontarsi su tutto, anche vitalizi o voucher, ci siamo', scrive l'ex premier. Di rincalzo anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala ...

Pd : Renzi - non polemica - solo politica : ANSA, - ROMA, 8 LUG - "Ecco il video dell'intervento di ieri in assemblea Pd. Immigrazione, economia, Europa e molto altro. Se qualcuno vuole confrontarsi su tutto, anche vitalizi o voucher, ci siamo. Da noi nessuna polemica, solo politica: basta ascoltare". Lo scrive su Twitter il senatore ...

Ninja Morning - Weekend - - domenica 8 luglio : Partecipano, tra gli altri, Antonio Patuelli, presidente Abi; Ignazio Visco, governatore Banca d'Italia; Giovanni Tria, ministro dell'Economia. A seguire Consiglio e Comitato Esecutivo Abi. Bologna. ...

Thailandia - i primi 4 ragazzi sono usciti : Le ambulanze con i primi due ragazzi usciti in superficie hanno lasciato il campo base all'entrata della grotta Tham Luang per dirigersi verso gli elicotteri in stand by in un prato lì vicino. I ragazzi saranno trasferiti in un ospedale di Chiang Rai, a circa 60 chilometri. Altri due appena usciti

'Non mandatemi il curriculum - a settembre vi spiego' : È intuibile che, dopo l'annuncio via Facebook di Enrico Mentana , che intende lanciare un giornale online con una redazione composta da giovani, la casella del direttore del Tg La7 sarebbe stata ...

La vita tranquilla dei duchi di Sussex (fantasma a parte) : Mica facile provare a mantenere una quotidianità quando di cognome adesso fai Windsor, vivi in un palazzo del 1600 e al tuo passaggio la gente si inchina. Persino per una che è nata, cresciuta e sbocciata a Hollywood, città che non fa certo rima con normalità, il cambiamento può destabilizzare, far saltare in aria regole e stili di vita definiti, riscrivere lo scorrere dei giorni. Ma tra una gita fuori porta con nonna Elisabetta e una rassegna ...

Eros Ramazzotti - la figlia Aurora e il rapper Ghali scatenati al concerto di Eminem : Tra gli 80mila fan al concerto milanese di sabato sera di Eminem, il primo in Italia del rapper statunitense, c'erano anche Eros Ramazzotti, la figlia Aurora e Ghali, il rapper meneghino di origine ...

Dal 13 al 28 luglio torna 'Tones on the stones' : musica ed arte nelle cave tra il Lago Maggiore e la Val d'Ossola : Dal 13 al 28 luglio torna Tones On The Stones , il festival che propone un cartellone di spettacoli con grandi artisti internazionali ambientati nelle cave d'estrazione incastonate tra il Lago Maggiore e le montagne dell'Ossola. La dodicesima edizione si svolgerà in due storici giacimenti ...

Premio Rocky Marciano - ecco i vincitori : PESCARA. Presentato all'Aurum di Pescara il Festival Rocky Marciano 2018 che si svolge a Ripa Teatina dal 14 al 21 luglio. Una settimana di eventi che culmina con la consegna dei riconoscimenti. Tema ...