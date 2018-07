Niente Serie A per Wilshere | il West Ham prepara le visite mediche

Serie B - Foggia penalizzato di 15 punti per illeciti amministrativi. Niente retrocessione in Serie C : Il Foggia riesce a salvare la permanenza in Serie B e a evitare una dolorosissima retrocessione in Serie C ma il prossimo anno partirà con una pesantissima penalizzazione di 15 punti a causa degli illeciti amministrativi delle stagioni trascorse in Lega Pro tra il 2015 e il 2017. La prima sezione disciplinare del Tribunale Federale ha accolto parzialmente la richiesta della procura federale che aveva chiesto la retrocessione. Dunque nessun ...

Serie B Palermo - Rispoli : «Niente calcoli con il Venezia» : Palermo - Andrea Rispoli , difensore del Palermo , ha commentato ai microfoni di Sky Sport la partita di ritorno con il Venezia : "Domenica non dovremo fare calcoli: dobbiamo interpretare la partita allo stesso modo dell'andata di Venezia. Dobbiamo giocare con molta intensità e ...

Jason Priestley genitore protettivo : “Niente Tredici o Beverly Hills 90210 - serie troppo crude per mia figlia” : Jason Priestley è un genitore troppo protettivo nei confronti di sua figlia? Dipende dai punti di vista. Nel corso di una visita a Londra per un evento, l'attore televisivo e Brandon Walsh di Beverly Hills 90210, è stato contattato da Digital Spy. Al sito ha discusso del ruolo di un genitore nel discutere di tematiche dal forte impatto con i figli, come lo show che lo ha visto protagonista per quasi un decennio, e il controverso fenomeno di ...

Serena Williams - Niente seeding al Roland Garros/ La ex numero 1 non sarà testa di serie a Parigi : La Federtennis francese ha ufficialmente negato la possibilità di dare una testa di serie a Serena Williams al Roland Garros: l'americana può partecipare al torneo ma senza seeding(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 18:00:00 GMT)

Serie C : per protesta Niente ritorno play out - ecco la clamorosa decisione Video : In Serie C, alla vigilia delle gare di ritorno del secondo turno della fase nazionale [Video] play off che dovra' stabilire quali squadre andranno ad affrontare le tre formazioni che si sono classificate seconde nella classifica generale, ed in attesa di conoscere il verdetto delle squadre che retrocederanno al termine dei play out, è scoppiato il caso relativo alla protesta del Racing Fondi. Il Racing Fondi protesta per l'eliminazione della ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Lega aspetta garanzie da MediaPro - Niente fideiussione? : Con ogni probabilità MediaPro non presenterà entro martedì prossimo la fideiussione da 1,2 miliardi di euro alla Lega Serie A. Quel giorno l'assemblea dei club potrebbe però ricevere dagli spagnoli la proposta di un versamento di altri 200 milioni di euro (dopo i primi 50 più Iva già anticipati), con l'impegno di rendere visibile il patrimonio netto del gruppo non appena si completerà l'ingresso ...

Basket - Serie A-2. A Ovest Niente di buono : da lì sette eliminate su 8 : Sono otto le squadre ancora in corsa nei playoff di A-2: per loro l'adrenalina sta salendo, i quarti di finale sono al via. Ce ne sono altre otto per le quali invece sono appena iniziate le vacanze: ...

Lucifer cancellata - Niente quarta stagione per la serie Fox con Tom Ellis : Lucifer cancellata: la serie con protagonista Tom Ellis e Lauren German non avrà una quarta stagione. Il network Fox continua la mattanza iniziata nella giornata di ieri quando ha decretato la fine di tre comedy, tra cui la più amata, Brooklyn Nine-Nine. Ad annunciare la notizia è Tom Ellis stesso, che con grande rammarico condivide con i fan il suo dispiacere con un semplice messaggio su Twitter. A ruota, si sono espressi anche il creatore ...

Daniele Orsato arbitra in Qatar/ Niente Serie A per il fischietto fermo per Inter-Juventus : Daniele Orsato arbitra in Qatar, Niente Serie A per il fischietto fermo da Inter Juventus. Vola negli Emirati per dirigere una partita della Super League a Doha, scelta che fa discutere?(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 18:54:00 GMT)

Serie C : caos playoff - club ricorre alla Corte d'Appello - Niente diretta Rai Video : È sempre più caos, in Serie C, terminata la regular season, ecco che spunta un altro incredibile fatto anche per la fase finale dei play off [Video]. Come dire, la sorpresa è sempre dietro l'angolo, ma questa volta è stato superato ogni limite. La notizia è di qualche ora fa e riguarda il Mestre, club del girone B, partecipante alla griglia dei play off, e sanzionato dal Tribunale Federale Nazionale, nei giorni scorsi, con due punti di ...

VIDEO / Cagliari-Roma - 0-1 - : highlights e gol. I sardi protestano : perché Niente Var? - Serie A 36giornata - : VIDEO Cagliari Roma , 0-1, : highlights e gol della partita di Serie A per la 36giornata. Le immagini salienti della sfida alla Sardegna Arena.

