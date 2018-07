Nick Kyrgios massacra Marion Bartoli | “io bambino? Capisco che devi restare popolare | ma

sportfair

: RT @OcchioFalco: #Wimbledon Day 6, è un super Sabato! ????#Nadal-#DeMinaur???? Pericolo Aussie per Rafa ????#Djokovic-#Edmund???? Vero test per Nol… - Ahvd93 : RT @OcchioFalco: #Wimbledon Day 6, è un super Sabato! ????#Nadal-#DeMinaur???? Pericolo Aussie per Rafa ????#Djokovic-#Edmund???? Vero test per Nol… - OcchioFalco : #Wimbledon Day 6, è un super Sabato! ????#Nadal-#DeMinaur???? Pericolo Aussie per Rafa ????#Djokovic-#Edmund???? Vero test… - TennisWorldit : Nick Kyrgios: 'Alex de Minaur può causare parecchi danni a Nadal' -

(Di domenica 8 luglio 2018)risponde per le rime alle pungenti dichiarazioni rilasciata danei suoi confronti: il tennista australiano affida il suo pensiero ad un duro post social Nelle ultime ore frasono volate parole grosse. Strano ma vero, ad aver iniziato non è stato il fumantino tennista australiano. In una recente intervista,ha speso delle parole durissime nei confronti dello stessoe di Gael Monfils, definendoli immaturi e patetici. Parole che, ovviamente, non sono andate giù al tennista australiano che ha risposto per le rime via social: “ha detto delle cose carine su di me e su Gael Monfils. ‘Sono patetici, ragazzini, non diventeranno mai uomini, stanno sprecando le loro vite’. Chi sei tu per giudicare come ci comportiamo? Chi sei tu per dirci come fare le cose, quando tu non hai idea ...