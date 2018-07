Nhimadè | la bimba che camminava sulle mani arriva in Italia Andrà in affido al geometra

Nhimadè - la bimba che camminava su mani arriva in Italia. Andrà in affido al geometra che scoprì la sua storia : ENNA - Arriverà oggi nell'aeroporto di Catania Nhimadè, 9 anni, la bimba nata senza una gamba, con un accenno di piede e con un sorta di piccola pinna al posto di una mano, in un villaggio della ...