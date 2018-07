Nella pancia della cultura “made in Naples” | starring Robert Wilson e Luca De Fusco E

Aria Nella pancia : cause e rimedi naturali : L’Aria nella pancia (aerofagia) è un fastidioso disturbo che può provocare disagi e imbarazzi: in questo articolo potrete scoprire le cause più frequenti e i rimedi per risolvere il problema. (altro…) The post Aria nella pancia: cause e rimedi naturali appeared first on Idee Green.

AGO Nella pancia PER 56 ANNI : “VA RISARCITA”/ Malasanità - la dimenticanza riportata nella cartella clinica : Aghi nell'addome per 56 ANNI dopo l'operazione, donna di 78 ANNI risarcita. Nel 1962 la donna aveva 22 ANNI, venne dimenticato un ago da sutura all'interno dell'addome nessuno lo disse.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 16:18:00 GMT)

Indonesia - donna scomparsa ritrovata morta Nella pancia di un pitone : Indonesia, donna scomparsa ritrovata morta nella pancia di un pitone La 54enne era sparita dal suo orto ma i sandali e il machete vicino al serpente hanno fatto comprendere cosa fosse accaduto Continua a leggere L'articolo Indonesia, donna scomparsa ritrovata morta nella pancia di un pitone proviene da NewsGo.

Shock in sala parto : la testa del neonato si stacca e resta Nella pancia Video : In Scozia una vera e propria scena dell’orrore [Video] in sala parto, una tragedia ai limiti dell'umano di cui la sfortunata protagonista è stata Reina Natalia Valazquez, una giovane donna di trent'anni che, a sole 22 settimane dal concepimento, si era recata d'urgenza al Ninewells Hospital per partorire. Il bambino si trovava in posizione podalica, con il sedere sulla cervice al posto della testa e i piedi vicino al capo: per questo la ...

“Una bomba Nella pancia”. Si sveglia di notte con dei dolori fortissimi. I genitori la portano subito in ospedale - ma quello che scoprono i medici è assurdo : “Una cosa inimmaginabile” : Tutto è iniziato qualche mese fa, quando Evie-Mai Griffiths, una bimba di Liverpool di appena 6 anni, si è svegliata nel cuore della notte con dei doloro atroci alla pancia. I suoi genitori si sono subito allertati, ma hanno pensato che si trattasse di una semplice costipazione, mai avrebbero immaginato che da quel momento sarebbe iniziato un incubo senza fine. Visto che la piccola continuava a stare male, la coppia ha deciso di portarla ...