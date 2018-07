NBA | questa casa non è un nightclub | i party di Brandon Jennings fanno infuriare i vicini

Playoff NBA – Kevin Durant suona la carica : “fermare LeBron James? Troverò una soluzione a tutta questa merda” : Kevin Durant non ha paura di affrontare LeBron James alle Finals NBA: il cestista degli Warriors ha pronto un piano per arginare la forza del Re Per il quarto anno consecutivo le Finals NBA metteranno di fronte Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors. Da una parte LeBron James, autentico (ed unico) trascinatore della franchigia dell’Ohio con 34.0 punti, 9.2 rimbalzi e 8.8 assist di media ai Playoff. Dall’altra Kevin Durant che in ...

Playoff NBA – È ancora Celtics vs LeBron - ma Paul Pierce spiega : “credevo che Boston non avesse chance - ma questa volta…” : La storia si ripete, è ancora Celtics vs LeBron James: secondo Paul Pierce i ragazzi di Brad Stevens hanno buone possibilità di fare l’impresa La Finale della Eastern Conference ha regalato una sfida interessante che ha messo di fronte Boston Celtics e Cleveland Cavaliers. Nonostante le assenze pesanti di Hayward e Irving, i Celtics hanno temporaneamente ribaltato il pronostico vincendo le prime due gare della serie, riuscendo a limitare lo ...

BASKET NBA/ Philadelphia 76ers - Belinelli : "Vorrei tornare a giocare con questa maglia" : BASKET NBA, per i Philadelphia 76ers c'è il sogno LeBron dopo una stagione finalmente ottima per i Sixers. Merito anche di Belinelli, che esprime il suo intento di restare(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 12:32:00 GMT)