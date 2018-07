NBA – Kobe Bryant elogia l’operato di Magic Johnson come gm | “i Lakers dovrebbero fargli

NBA - la faccia di LeBron James sul murales di Kobe Bryant? Un tifoso dei Lakers non ci sta : Un segnale che anche a Los Angeles, dove sono abituati ad avere in città i personaggi più acclamati e famosi al mondo, non basta l'arrivo dell' ultima sensazione per far dimenticare 20 anni di amore ...

NBA - Kobe accoglie LeBron ai Lakers : 'Benvenuto in famiglia - dovrebbero fare un'altra statua a Magic' : Adesso avranno l'opportunità di vedere a lavoro ogni singolo giorno il miglior giocatore del mondo, come si allena, si prende cura del suo corpo e come gestisce la sua nutrizione. Basta guardarlo e ...

NBA - LeBron e il dietro le quinte del suo ok ai Lakers : la telefonata con Kobe - il meeting con Magic : Quando scelse di tornare a Cleveland nell'estate 2014 lo annunciò in esclusiva a Sports Illustrated in una lettera aperta in prima persona affidata alla penna di Lee Jenkins. Oggi lo stesso Jenkins è ...

NBA – Retroscena pazzesco firmato Kobe Bryant : “nel 2016 vicinissimo agli Warriors - ecco perché rifiutai” : Prima del ritiro Kobe Bryant ebbe la possibilità di trasferirsi ai Golden State Warriors: il clamoroso Retroscena firmato ‘Black Mamba’ Strano ma vero, Kobe Bryant avrebbe potuto avere qualche anello in più alle mani, vincendo proprio nel finale di carriera. Impossibile con quei Lakers, direte voi. Corretto. Infatti Kobe ebbe l’opportunità di cambiare squadra proprio durante l’ultimo anno di carriera, avendo la possibilità di trasferirsi ...

NBA – Kobe Bryant risponde per le rime ai tifosi dei Cavaliers : “io senza anelli al posto di LeBron? Vi ricordo che…” : Kobe Bryant senza anelli se avesse giocato negli Heat e nei Cavs al posto di LeBron James? Il Black Mamba risponde per le rime ai tifosi dei Cavs Kobe Bryant si é sempre dimostrato molto sincero e pungente nel parlare dei Cleveland Cavaliers, particolarmente nei Playoff, nei quali ha smontato ogni possibile ‘giustificazione’ al netto ko nelle Finals. Inevitabili le antipatie dei tifosi dei Cavs che hanno attaccato l’ex cestista ...

Finals NBA – Kobe Bryant senza peli sulla lingua : “Cavs? Hanno un ottimo supporting cast. LeBron li fa sminuire” : Kobe Bryant ha spezzato una lancia a favore del supporting cast dei Cleveland Cavaliers: secondo il Black Mamba tutti giocatori di talento, a differenza di quanto afferma la critica Ieri notte é andata in scena gara-3 delle Finals NBA, la prima della serie alla Quicken Loans Arena. Anche difronte al pubblico di casa i Cleveland Cavaliers Hanno ottenuto, come nelle due gare precedenti, una sconfitta. Neanche la tripla doppia di LeBron James é ...

NBA – Il solito Kobe Bryant : “chi mi può battere uno vs uno? Nessuno! Anzi forse uno c’è stato…” : Kobe Bryant insuperabile nell’uno contro uno? Il Black Mamba non ha dubbi, un solo giocatore nella storia lo avrebbe potuto battere Si é ritirato ormai da tempo ma Kobe Bryant resta sempre indelebile nella memoria dei fan NBA. Del numero 24 dei Lakers si ricordano le sue straordinarie doti, la ‘Mamba Mentality’ e… il suo ego. Come confermato ai media ancora oggi, Kobe crede si essere insuperabile nell’1vs1. A dirla ...

Playoff NBA – Brad Stevens scherza su Kobe Bryant : “i suoi consigli a Tatum? Attenzione - è un ex Lakers!” : Brad Stevens, coach dei Boston Celtics, ha ironizzato sui consigli dati da Kobe Bryant a Jayson Tatum durante il programma Detail Durante la sua trasmissione ‘Detail’ di ESPN, Kobe Bryant ha dato diversi consigli al giovane rookie dei Celtics, Jayson Tatum. Se il ragazzo è stato molto orgoglio che il ‘Black Mamba’ abbia parlato di lui, il coach dei Celtics, Brad Stevens ha fatto finta di ‘arrabbiarsi’, scherzando sul fatto che Bryant sia un ex ...