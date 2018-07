Nba | Cleveland non molla | Competitivi anche senza Lebron

Nba - LeBron James sul mercato! Il fuoriclasse statunitense esce dal contratto con Cleveland : Dopo giorni di indiscrezioni arriva l’ufficialità: LeBron James rinuncia alla player option (l’opzione di rinnovo) con i Cleveland Cavaliers per la stagione 2018-19 dell’NBA (con uno stipendio da 35.6 milioni di dollari) e diventerà quindi free agent sul mercato estivo. La superstar statunitense è reduce dalla quindicesima stagione in NBA, in cui ha dimostrato ancora una volta tutta la sua classe, chiudendo al secondo posto nella graduatoria di ...

Nba Finals - il massacro è completo! Cappotto Warriors - Durant Mvp e LeBron “saluta” Cleveland : Golden State Warriors campioni, ancora una volta, Durant e soci dominano Cleveland in 4 gare e portano a casa l’anello. Aria d’addio ai Cavs per LeBron e non solo… I Golden State Warriors sono campioni NBA, per la seconda volta consecutiva. Inutile appellarsi alla sciocchezza di Jr Smith in gara-1, in queste Finals non c’è stata partita. Un Cappotto netto, anche prevedibile alla vigilia, questa Cleveland non poteva fare ...