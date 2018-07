NBA | Chris Paul resta agli Houston Rockets

Mercato NBA – Il sogno di Chris Bosh : tornare in campo al fianco di LeBron James nei Lakers : Chris Bosh sarebbe pronto (ok medico permettendo) a tornare in campo: il sogno dell’ex Miami Heat sarebbe quello di giocare nei nuovi Lakers di LeBron James Il passaggio di LeBron James ai Los Angeles Lakers ha spinto diversi giocatori ad interessarsi ai Lakers. L’ultimo della lista sarebbe addirittura Chris Bosh. L’ex Miami Heat avrebbe espresso la volontà di tornare in campo e riunirsi all’ex compagno LeBron ...

Mercato NBA - Chris Paul rinnova con Houston : 160 milioni in quattro anni : Curioso come a volte le menti delle stelle NBA funzionino allo stesso modo. Mentre a Oklahoma City Paul George e Russell Westbrook posavano insieme per una foto con il sigaro in bocca e la frase " ...

Mercato NBA – Chris Paul svela il futuro di LeBron James : “ecco dove andrà” : Chris Paul ha dato un importante indizio sul futuro di LeBron James: secondo il playmaker dei Rockets il Re vuole Los Angeles L’estate é appena iniziata, ma in NBA non c’é tempo per riposarsi: a breve il Mercato dei free agent entrerà nel vivo. Il nodo principale da sciogliere é quello legato al futuro di LeBron James. Il numero 23 dei Cavs dovrebbe lasciare, con grande probabilità l’Ohio per accasarsi in un team in grado di ...

Mercato NBA - Chris Paul corteggia LeBron James : la pazza idea di Houston per un “Superteam” clamoroso! : Chris Paul le sta provando tutte per convincere LeBron James ad approdare a Houston nel corso della free agency estiva che sarà ricca di colpi di scena Chris Paul corteggia LeBron James! E’ questa la notizia che sta sconvolgendo il Mercato NBA, nonostante la stagione non sia ancora finita. Quest’oggi avranno inizio le Finals tra Golden State e Cleveland, ma già impazzano le notizie di Mercato in vista della prossima annata. Una in ...

Playoff NBA – Mike D’Antoni non ci sta! Il coach dei Rockets a Durant : “con Chris Paul avremmo vinto noi” : Il coach degli Houston Rockets, Mike D’Antoni, torna sul finale di gara-7 contro gli Warriors: come sarebbe andata a finire con Chris Paul a disposizione dei texani? Gara-7 giocata lunedì notte al Toyota Center ha regalato ai Golden State Warriors il pass per le Finals per il 4° anno consecutivo. I grandi delusi della serata sono stati, ovviamente, i padroni di casa, gli Houston Rockets che avanti 3-2, hanno perso Chris Paul e le ultime ...

Playoff NBA – La legge di Golden State : Durant stende i Rockets privi di Chris Paul - Warriors alle Finals : In un’emozionante gara-7 delle Western Conference Finals, i Golden State Warriors hanno superato gli Houston Rockets staccando il biglietto per le NBA Finals per il 4° anno consecutivo Dopo la vittoria di Cleveland su Boston in una pazzesca gara-7, il quadro delle Finals si è finalmente completato nella notte del Toyota Center di Houston: sarà ancora una volta, per il quarto anno consecutivo, rematch tra Cleveland Cavaliers e Golden State ...

NBA - Chris Paul sarà in campo in gara-7? Le parole di Mike D'Antoni e dei suoi compagni : la domanda sulla bocca di tutti: Chris Paul sì, Chris Paul no? La point guard di Houston sarà in campo o meno in gara-7 della finale della Western Conference contro Golden State? L'infortunio subìto ...

NBA - James Harden : 'In gara-7 ci penso io'. Il dubbio resta Chris Paul : ci sarà? : ... riprendersi le Finals NBA e possibilmente il titolo dopo oltre 20 anni d'assenza dal palcoscenico più importante nel mondo del basket. L'arrivo di Chris Paul è stata una scelta che andava proprio in ...

Chris Paul - infortunio/ NBA - tegola per Houston : salta gara-6 con Golden State : infortunio Chris Paul basket NBA, tegola per Houston: il giocatore più importante dei Rockets salta gara-6 con Golden State per una lesione al bicipite(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 11:13:00 GMT)

Playoff NBA – Chris Paul scatenato! Tripla in faccia a Curry - poi gli fa la Shimmy Move [VIDEO] : Chris Paul é stato autore di una partita strepitosa ieri notte: CP3 si é anche tolto la soddisfazione di eseguire la ‘Shimmy Move’ in faccia a Steph Curry Ieri notte gli Houston Rockets hanno vinto gara-5 delle Finals della Western Conference superando i Golden State Warriors. Grande prova di Chris Paul che, vista la serata storta al tiro di James Harden, si é caricato la franchigia texana sulle spalle. CP3 é risultato a tratti ...

Playoff NBA – Infortunio Chris Paul! Tremano i Rockets : ecco le sue condizioni in vista di gara-6 : Infortunio per Chris Paul nei minuti finali di gara-6 della Finale della Western Conference dei Playoff NBA: il playmaker dei Rockets ha accusato un problema al bicipite femorale Nella notte gli Houston Rockets hanno firmato l’ennesima impresa della loro stupenda stagione. I texani hanno battuto per 98-94 i Golden State Warriors passando in vantaggio per 3-2 nella serie. Di motivi per sorridere ce ne sarebbero parecchi, ma Houston invece è ...

Playoff NBA - la tremenda beffa della gara-5 di Chris Paul : decisivo e infortunato : In una serie che vede protagonisti un due volte MVP, l'MVP in carica delle Finals e il probabile MVP di questa stagione, è abbastanza strano che a segnarla in maniera indelebile sia un quarto ...

NBA - Chris Paul sta molto meglio. E se ne sono accorti anche gli Warriors : Dopo la batosta subita in gara-3 i Rockets erano preoccupati non solo del -41 incassato, ma della condizione fisica di Chris Paul. Le parole di coach D'Antoni avevano lasciato intendere molto più di ...

NBA - Chris Paul sta giocando da infortunato? 'Anche zoppicando deve scendere in campo' : CP3 non perderebbe l'occasione di giocarsi la prima finale di conference della sua carriera per nulla al mondo: "Il piede continua a dargli un po' di fastidio, ma non dovrebbe essere un problema", ...