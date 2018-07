Napoli | ' Reparto chiuso per festa primario' | sospeso medico dell' Ospedale del Mare

Napoli - c’è la festa del primario : reparto chiuso a Ponticelli. Sospensioni e ispezioni dopo la denuncia dei Verdi : Bufera sull’Unità operativa complessa di Chirurgia Vascolare dell’Ospedale del Mare di Ponticelli (Napoli), che sarebbe stata chiusa venerdì notte in occasione di una festa organizzata per il neo primario. dopo la sospensione del medico in questione già comunicata ma in attesa di essere formalizzata, domani nel reparto è prevista un’ispezione. Tutto parte dalla denuncia del consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente ...

Napoli - la denuncia : "Reparto dell'ospedale chiuso per festa del primario" : Sembra che il reparto di Chirurgia vascolare dell'ospedale del Mare di Napoli sia stato chiuso, nella notte tra venerdì e sabato. Tutti i pazienti sarebbero stati dimessi o dirottati in altre strutture, "per consentire a medici e infermieri di partecipare alla festa organizzata in un locale a Pozzuoli dal neo primario per celebrare il nuovo incarico".È la denuncia del consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che afferma di ...

Calciomercato Napoli - le richieste di Sarri : solo due cessioni ed acquisti in ogni reparto - ecco tutti i nomi per la prossima stagione : Calciomercato Napoli – Nella giornata di ieri è andato in scena un importante incontro per il futuro del Napoli, colloqui tra Sarri ed il presidente De Laurentiis per provare a trovare un accordo per prolungare il matrimonio tra le parti, l’esito è stato positivo quindi la fumata bianca può considerarsi vicina. Si è parlato anche e soprattutto di mercato, secondo la ‘Gazzetta dello Sport’ potrebbero lasciare Napoli solo ...

Calciomercato Napoli - un colpo per reparto : ecco le prime strategie del presidente De Laurentiis [NOMI e DETTAGLI] : Calciomercato Napoli – Il Napoli sta per concludere una stagione straordinaria, la squadra di Maurizio Sarri non è riuscita a conquistare lo scudetto ma il percorso degli azzurri è stato veramente entusiasmante. Adesso è già arrivato il momento di programmare la prossima stagione e l’intenzione è quella di intervenire sul mercato. La prima situazione da chiarire sarà quella con il tecnico Maurizio Sarri, l’allenatore ad oggi ...

Giorgio Napolitano trasferito in reparto. Medici : 'Ottime condizioni' - : Dopo l'intervento del 24 aprile scorso, la salute del presidente emerito migliora. L'ospedale: "Decorso regolare"

