Napoli | la denuncia | Reparto dell' ospedale chiuso per festa del primario

Napoli - falso dentista denunciato : non aveva mai conseguito la laurea in odontoiatria : Un odontotecnico 55enne di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, aveva allestito uno studio dentistico in un appartamento e riceveva molti clienti, che lo consideravano un professionista. In realta', il cinquantenne non ha mai conto la laurea in odontoiatria. Gli uomini del comando provinciale della Guardia di Finanza hanno perciò provveduto a denunciare il falso dentista e sequestrare il locale [VIDEO], in cui riceveva i pazienti, che erano ...

Napoli - coppia gay denuncia : ci hanno vietato ingresso in un lido : Napoli, coppia gay denuncia: ci hanno vietato ingresso in un lido Due ragazzi sostengono di essere stati respinti da un locale a Bacoli, nel Napoletano. Il personale gli avrebbe comunicato che la serata era solo per coppie uomo-donna. Il titolare ribatte alle accuse: respinti perché ubriachi, 50% dei nostri clienti è ...

Napoli - la denuncia di Maria Dolores : 'Ho il cancro - devo operarmi ma in ospedale niente anestesisti' : 'Si può morire di carcinoma maligno a Napoli nell'estate 2018? Sì, si può morire. Amici, aiutatemi: ho bisogno di voi'. Comincia così il drammatico post su Facebook di Maria Dolores Peduto, 55 anni, ...

Comunali - a Qualiano (Napoli) compravendita di voti per 30 euro o per un buono per tre colazioni : 9 denunciati : Un compenso dai 30 ai 50 euro per “conquistare” voti. Per questo 7 persone sono state denunciate a Qualiano, in provincia di Napoli, dove sono in corso le elezioni amministrative. I carabinieri contestano il reato di associazione a delinquere finalizzata a promettere denaro o utilità varie per conseguire vantaggi elettorali. Tutte le persone denunciate sono residenti in case popolari nel Comune alle porte di Napoli. Tra gli ...

Napoli - la denuncia del consigliere municipale : «Io - aggredito con la mazza da baseball da un altro consigliere» : Senza alcun motivo il consigliere Ciro Guida della terza municipalità è stato vittima, mentre effettuava un sopralluogo sul territorio nel quartiere Sanità, nei pressi...

Napoli - sequestrano ambulanza per soccorrere 17enne morto/ Notte di follia ai Quartieri Spagnoli : denunciati : Napoli, sequestrano ambulanza per soccorrere 17enne morto dopo incidente stradale ai Quartieri Spagnoli: folla inferocita prende d'assalto l'ospedale.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 10:53:00 GMT)

Napoli - a 30 anni sfregiano il Plebiscito - sorpresi dai vigili : solo denunciati : Quel tizio vestito di nero che vedete accovacciato nella foto al centro di questa pagina, si chiama Raffaele, ma la ragazza lo chiama Raffy. Alle sue spalle c?è una giovane donna, anche...

Napoli - 12enne denuncia stupro di gruppo : Napoli, 25 mag. , Adnkronos, - La Procura per i minorenni di Napoli sta coordinando un'indagine incentrata sulla denuncia di uno stupro da parte di una ragazzina di 12 anni. La violenza sessuale, ...

Napoli : studente a scuola con un coltello - denunciato il padre : studente a scuola con un coltello nello zaino in una scuola elementare di Napoli. Il ragazzino di 10 anni ha immediatamente consegnato l’arma alla docente quando è stato scoperto. A fare la spia sono stati i compagni di classe dell’alunno che hanno prontamente avvisato la maestra. La preside ha chiamato la polizia, che è intervenuta […] L'articolo Napoli: studente a scuola con un coltello, denunciato il padre proviene da ...

