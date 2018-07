Napoli | in fiamme rifiuti al centro dell' area ex Nato di Poggioreale | fumo e vigili del

Autostrada A1 Roma-Napoli chiusa : tir in fiamme - traffico bloccato a Valmontone : traffico bloccato e code in aumento sulla A1 Roma-Napoli. In Autostrada, al chilometro 585+300 all'altezza di Valmontone, è andato a fuoco un tir carico di materiale plastico. Al momento...

Napoli - appartamento in fiamme nel centro storico : anziana muore carbonizzata : Un incendio in un appartamento ha causato la morte di un'anziana questa mattina, intorno alle 7. Iole Bosio, 81 anni, si trovava nella casa all'ultimo piano del civico 73 in via Pessina,...

Napoli - in fiamme palazzo Maddaloni : «E ora abbiamo paura degli sciacalli» : L'odore acre di bruciato, complice il vento, si sente ancora in via Toledo a Napoli, dove solo stamattina all'alba è stato domato l'incendio che ha colpito l'ultimo piano di...

Napoli - domato all'alba l'incendio di Palazzo Maddaloni : in fiamme legno e asfalto : È stato completato solo alle 5 di questa mattina lo spegnimento dell'incendio che ha interessato nella serata di ieri l'ultimo piano di un antico edificio, Palazzo Carafa di Maddaloni, nella centrale ...

Napoli - terrore in via Toledo : boato e fiamme in un bar : terrore in via Toledo, pieno centro di Napoli. Poco prima delle 23 un incendio violentissimo s'è sviluppato in un locale commerciale che fino a qualche mese fa era adibito a bar. Ad...

