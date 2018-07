Napoli | ecco la super offerta a Di Maria | i dettagli

Tris di acquisti per il Napoli : ecco Ruiz - Meret e Karnezis : ... Raúl Albiol resta all'ombra del Vesuvio, rinnovando il proprio contratto fino al 2021 Napoli - Stadio, l'assessore allo sport Ciro Borriello: «De Laurentiis ha ricevuto le rassicurazioni che ...

Darmian pronto a tornare in Italia : “Inter - Juve e Napoli? Ecco cosa dico” : Matteo Darmian si appresta a lasciare il Manchester United durante questa calda estate che dovrebbe riportarlo in Serie A Matteo Darmian è uno dei pezzi pregiati del calciomercato. La sua intenzione di lasciare la Premier League è stata chiara sin dall’inizio della sessione e nelle prossime ore potrebbero arrivare news importanti sul suo conto. “Italia? Se quella palla fosse entrata forse oggi staremo parlando di altro, ma ...

Centenario 11 su Napoli ecco i 10 numeri simpatici : Il numero 11 su Napoli è il nuovo Centenario del momento, vediamo quali sono i 10 numeri che si sono accoppiati più frequentemente con l’11. Il numero 11 è diventato Centenario nell’estrazione n°78 del 30/06/2018, attualmente è il terzo Centenario in corsa dietro l’82 di Firenze e il 18 sulla ruota di Venezia. L’analisi statistica riportata fa riferimento a due […] L'articolo Centenario 11 su Napoli ecco i 10 numeri ...

Napoli - investì e uccise due rapinatori : condannato a 8 anni e 8 mesi/ Duplice omicidio : ecco cos'è successo : Napoli, investì e uccise due rapinatori: condannato a 8 anni e 8 mesi. Ultime notizie, Duplice omicidio volontario per Leonardo Mirti: ecco cos'è successo(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 09:40:00 GMT)

NapoliServizi a rischio crac - ecco il piano di salvataggio : I guai finanziari al Comune sono come le ciliegie, uno tira l'altro. È il turno della NapoliServizi - sostanzialmente una multiservizi che eroga be 20 linee di produzione a Palazzo San Giacomo che ...

Napoli scatenato! 3 colpi in arrivo - un rinnovo e la rivelazione di De Laurentiis : “ecco chi vuole Ancelotti” : De Laurentiis pronto a scatenarsi sul mercato, il patron del Napoli ha piazzato i primi colpi ma non è certo finita qui… Il Napoli vuole a tutti i costi accorciare ancor di più il gap dalla Juventus, effettuando possibilmente anche il sorpasso in chiave scudetto. Per raggiungere tale obiettivo, la società del patron De Laurentiis si sta muovendo attentamente sul mercato. Le ultime notizie che arrivano da Napoli sono concitate, ma ...

Calciomercato Napoli - svolta nella notte : ecco i due portieri per Carlo Ancelotti : Calciomercato Napoli – Il Napoli si muove sul Calciomercato e blinda la porta, doppia operazione in entrata per il tecnico Carlo Ancelotti, accordo nella notte con l’Udinese, pronti a vestire la maglia azzurra Meret e Karnezis, nelle casse del club bianconero poco più di 35 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Il Napoli aveva da tempo individuato in Meret il sostituto ideale di Reina, poi la decisione a sorpresa di inserire nella ...

Ritiro Napoli/ Oggi Davide Ancelotti a Dimaro per definire i dettagli : ecco le date : Ritiro Napoli, Oggi Davide Ancelotti a Dimaro in sopralluogo per definire i dettagli del Ritiro dei partenopei, che sarà in Trentino anche quest'anno.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 08:18:00 GMT)

Napoli - ecco Fabian Ruiz : al Betis Siviglia 30 milioni di euro : Il Napoli ha pagato la clausola , 30 milioni, di Fabian Ruiz , come previsto anche dall'allenatore del Betis Siviglia. Il centrocampista classe '96, in crociera con la sua famiglia, ha fatto stamane ...

Auto caduta dal ponte del traghetto a Napoli : a guidarla era un agente di polizia. Ecco come è avvenuto l'incidente : È un agente della Polizia di Stato l'uomo che era alla guida dell'Auto caduta dal ponte del traghetto in partenza dal porto di Napoli e che ha provocato la morte di un uomo e il...

Calciomercato Napoli - via Jorginho : ecco il doppio colpo in entrata per Ancelotti : Il Napoli al lavoro per la prossima stagione con l’intenzione di regalare una squadra forte al tecnico Carlo Ancelotti. Come noto, il regista partenopeo Jorginho, potrebbe volare a Manchester sponda City, per firmare con la squadra di Guardiola. --In entrata però il Napoli non resterà certo a guardare. Si fa un gran parlare dell’ipotetico sostituto del regista, ma anche di colui il quale potrebbe prendere il posto del partente Hamsik. ...

Calciomercato Napoli : ecco il sostituto di Reina [NOME e DETTAGLI] : Calciomercato Napoli- Rudi Voeller, ds del Bayer Leverkusen, ha rivelato particolari molto interessanti della trattativa con il Napoli per Leno. Il portiere è vicino all’accordo col club partenopeo ed il Bayer ha già acquistato il sostituto per l’anno prossimo. Restano da limare alcuni dettagli tra i club, come rivelato alla Bild dallo stesso Voeller: “Una cosa è chiara: un addio di Leno ci sarà solo alle nostre condizioni. Siamo comunque in ...

Calciomercato - Verdi al Napoli : ecco le CIFRE dell’affare ed i DETTAGLI : Per Simone Verdi, che dopo la partita Italia-Olanda ha annunciato il suo addio a Bologna con il trasferimento a Napoli, è pronto un contratto quinquennale da circa 2 milioni netti a stagione. Per il Bologna, invece, ci sarà una ricca plusvalenza: Verdi era infatti sbarcato sotto le Due Torri dal Milan in sordina nell’estate del 2016, dopo la partenza di Giaccherini (sempre in direzione Napoli, che il Bologna non aveva riscattato dal ...

Svolta Napoli - il dopo-Reina è ad un passo : ecco la mossa di De Laurentiis : Napoli alle prese con la decisione importantissima in merito al portiere che difenderà i pali della squadra di Ancelotti nel dopo-Reina Il Napoli si sa, è alla ricerca di un portiere dopo il mancato rinnovo di Pepe Reina, anche a causa di divergenze con la proprietà, con De Laurentiis nello specifico. Nelle ultime settimane sembrava essere molto vicino l’arrivo di Rui Patricio, estremo difensore portoghese che si appresta a svincolarsi ...