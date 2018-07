Napoli | De Laurentiis a caccia di un top player | Di Maria e Falcao nel mirino

Napoli stellare : dopo Di Maria - De Laurentiis ad un passo da Benzema : CALCIOMERCATO Napoli- De Laurentiis è letteralmente scatenato sul mercato: dopo Di Maria del Psg (la trattativa è in fase di risoluzione), il Napoli è sulle tracce del forte attaccante del Real Madrid, Karim Benzema. Il francese è lusingato dalla corte dei partenopei tanto da voler dire “si” alla corte del Napoli. Sta nascendo una squadra stellare con Di Maria, Benzema, Insigne e Mertens che faranno sognare i tifosi in risposta ...

Calciomercato Napoli - la trattativa per Lainer non si sblocca : De Laurentiis ha già trovato l’alternativa : La società del presidente De Laurentiis è stanca di aspettare il Salisburgo per Lainer, così è pronta la prima offerta per Santiago Arias del Psv Il Napoli fa sul serio per Santiago Arias, il club del presidente De Laurentiis ha deciso di non aspettare più il Salisburgo per Lainer, cambiando obiettivo. Si tratta per il colombiano del Psv Eindhoven, già accostato a Inter e Juventus, che qualche settimana fa lo fece arrivare a Torino con un ...

Napoli - vertice De Laurentiis-Ancelotti - a Capri primo faccia a faccia : A ciascuno il suo mare. Aurelio De Laurentiis sa come attrarre i suoi allenatori con l'azzurro che più affascina dopo quello della maglia del Napoli. Ieri sera ha scelto Capri per il primo faccia a ...

Napoli : De Laurentiis a Capri con Ancelotti : Incontro a Capri tra Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti. Il presidente del Napoli ha raggiunto l’isola azzurra all’imbrunire recandosi al Grand hotel Quisisana insieme con la moglie Jacqueline. Qui De Laurentiis ha trovato ad attenderlo l’allenatore del club partenopeo che era arrivato in tarda mattinata con la famiglia. Ancelotti ha trascorso tutto il pomeriggio in hotel, tra la sala lounge dove ha potuto assistere ...

Di Maria al Napoli/ Ultime notizie - Sconcerti boccia il possibile colpo a sorpresa di De Laurentiis : Di Maria al Napoli, Ultime notizie: colpo a sorpresa di Aurelio De Laurentiis per rispondere alla Juventus pronta ad acquistare Cristiano Ronaldo? Il calcio italiano pronto alla svolta.(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 00:01:00 GMT)

Calciomercato - il Napoli risponde alla Juventus : De Laurentiis piazza il colpo Di Maria : Con il probabilissimo arrivo alla Juventus di Cristiano Ronaldo, il Napoli di De Laurentiis hanno piazzato un colpo di mercato sensazionale. Con un blitz proprio in questi minuti i partenopei hanno piazzato il colpo Angel Di Maria dal Psg. Ad ora non sono noti nè le cifre dell’affare e nè il compenso al forte argentino. Di Maria, 30 anni, forte talento ed ex Real Madrid, è reduce dal Mondiale deludente dell’Argentina di ...

FABIAN RUIZ AL Napoli/ Ufficiale - è il terzo acquisto più costoso dell'era De Laurentiis : FABIAN RUIZ al NAPOLI: è Ufficiale la firma sul contratto che lega il centrocampista spagnolo ai partenopei, che hanno pagato al Betis i 30 milioni previsti dalla clausola rescissoria(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 22:16:00 GMT)

De Laurentiis 'conferma' - Napoli su Benzema : "Ancelotti vuole un 31enne per la Champions..." : Non è la prima volta che Aurelio De Laurentiis getta l'amo; a La Repubblica il presidente del Napoli svela una confidenza di Carlo Ancelotti: "Mi ha detto di prendere un giocatore d'esperienza di 31 anni"...

Napoli scatenato! 3 colpi in arrivo - un rinnovo e la rivelazione di De Laurentiis : “ecco chi vuole Ancelotti” : De Laurentiis pronto a scatenarsi sul mercato, il patron del Napoli ha piazzato i primi colpi ma non è certo finita qui… Il Napoli vuole a tutti i costi accorciare ancor di più il gap dalla Juventus, effettuando possibilmente anche il sorpasso in chiave scudetto. Per raggiungere tale obiettivo, la società del patron De Laurentiis si sta muovendo attentamente sul mercato. Le ultime notizie che arrivano da Napoli sono concitate, ma ...

Napoli - De Laurentiis allo scoperto : “Ancelotti ha chiesto un 31enne” : Napoli, DE Laurentiis- Un nuovo mister X in casa Napoli? Aurelio De Laurentiis, sulle pagine di “Repubblica“, ha svelato un piccolo retroscena di mercato sul possibile nuovo acquisto da parte del Napoli. Un retroscena guidato da Carlo Ancelotti. “DOBBIAMO PRENDERE UN 31ENNE…” Il presidente partenopeo ha così commentato: “Carlo mi ha detto che per essere competitivi in Champions un trentunenne lo dobbiamo ...

Napoli - De Laurentiis su Meret ma 35 milioni sono tanti : La strada che porta ad Alex Meret resta sempre leggermente in salita. Areola a parte. De Laurentiis ha in testa da tempo il giovane portiere di proprietà dell'Udinese e non vuole farselo scappare. Ha ...

Stadio-Napoli Calcio : Borriello tranquillizza il presidente De Laurentiis - : Ciro Borriello, assessore allo Sport del Comune di Napoli, ha parlato proprio della situazione relativa allo stadio dicendo: " Nell'ultima riunione mi è sembrato che De Laurentiis volesse ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis : idee chiare - canzonette e priorità : E' tornato a parlare il presidente De Laurentiis e il discorso non poteva che cadere sul mercato del Napoli e delle sue strategie. Va detta la verità: mai abbiamo visto De Laurentiis in difficoltà. E ...