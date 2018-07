Napoli | c’è la festa del primario | reparto chiuso a Ponticelli Sospensioni e ispezioni

Convocati Napoli - le scelte di Ancelotti : non c’è Jorginho : Convocati Napoli – Questa la prima lista dei 23 calciatori del Napoli Convocati per il ritiro estivo di Dimaro Folgarida (10-30 luglio). Ci sono anche due elementi della Primavera, il difensore Francesco Mezzoni e il centrocampista Gianluca Gaetano, entrambi classe 2000. Out invece Jorginho ormai del Manchester City. Portieri: Sepe, Contini Difensori: Tonelli, Maksimovic, Albiol, Chiriches, Luperto, Hysaj, Ghoulam, ...

Napoli - migrante arrestato con false accuse di terrorismo a Fanpage.it : “Carabiniere gridava : ora c’è Salvini - vi facciamo il culo” : Osman Munkail è il ragazzo ghanese colpito da un falso arresto per terrorismo da parte di 3 carabinieri di Giugliano (Napoli). I 3 militari sono stati arrestati nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Napoli Nord: volevano ottenere un encomio ed erano già attenzionati per altre vicende giudiziarie. Osman ha parlato a Fanpage.it della sua terribile esperienza. L'articolo Napoli, migrante arrestato con false accuse di terrorismo ...

“C’è un morto”. Tragedia al porto di Napoli. È successo tutto su un traghetto in partenza per Palermo : Da Napoli è arrivata una notizia tristissima a rovinare l’estate turistica di una città intera. Un grave incidente è avvenuto a bordo di una nave della compagnia Gnv Atlas, che naviga sulla rotta Napoli-Palermo e che trasporta sempre moltissimi passeggeri e tanti turisti soprattutto in questo periodo di vacanze. Da quanto si apprende l’imbarcazione stava compiendo delle manovre nel porto di Napoli, quando una delle vetture ...

Napoli - c’è l’offerta per Barella con contropartite : i dettagli : Il Napoli ha presentato al Cagliari un’offerta per il gioiellino sardo Niccolò Barella, centrocampista che piace ad Ancelotti Il Napoli sta costruendo la squadra da mettere nelle mani di Ancelotti, con un occhio anche al futuro. I partenopei, secondo quanto rivelato da Premium Sport, avrebbero presentato un’offerta per il talento del Cagliari Barella, con una parte economica e due contropartite. Si sta trattando il trasferimento ...

LIVE Calciomercato - le trattative di oggi in DIRETTA : martedì 5 giugno. Perin-Juventus c’e l’accordo - Verdi conferma il passaggio al Napoli : CLICCA QUI PER LEGGERE LE trattative DI LUNEDI’ 4 GIUGNO Buongiorno agli appassionati di calcio. martedì 5 giugno dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione ...

Cavani al Napoli/ Il Matador può tornare? Con Ancelotti c’è speranza! : Cavani al Napoli: il Matador può tornare? Con Ancelotti c’è speranza! Strapparlo al Psg non sarà facile, ma c'è una possibilità di rivedere Cavani in azzurro(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 10:05:00 GMT)

Napoli - De Laurentiis punge la Juve : “Calciopoli c’è stata. Fatto un grande campionato…” : Napoli, DE Laurentiis- Aurelio De Laurentiis ha Fatto il punto della situazione sul Var e sul campionato appena terminato. Non manca la piccola frecciatina alla Juventus con riferimento a Calciopoli. Ecco le parole riportate da “Radio Crc” “IL Napoli HA Fatto UN grande CAMPIONATO” “Se il Var è un esperimento, il primo anno non lo […] L'articolo Napoli, De Laurentiis punge la Juve: “Calciopoli c’è ...

Governo M5s-Lega - Fico a Napoli : “Io non tradirò mail il sud”. “La Lega? Non c’è alleanza ma contratto” : “Come si fa il rinnovamento con la Lega? A questa domanda non rispondo. Il contratto con la Lega fa parte della dialettica parlamentare e del lavoro per la formazione di una maggioranza. È solo in questo ambito che ci stiamo muovendo. Sia Di Maio che Salvini hanno già chiarito che si tratta solo di un contratto e non di un’alleanza. Il movimento in ogni caso va per la sua strada e il sud è un elemento fondamentale indipendentemente ...

Chelsea-Sarri - c’è l’accordo : il Napoli tratta il “pagamento” : Chelsea e Maurizio Sarri vicinissimi ad un accordo, Conte verso l’addio, ma resta da accontentare il Napoli in merito alla clausola rescissoria Il Chelsea e Maurizio Sarri sono sempre più vicini. Il meeting tenutosi a Londra tra il tecnico e la società ha portato buoni frutti ed ora si passerà all’azione per la stesura dei contratti, ma sopratutto per risolvere il nodo clausola rescissoria. Sì perchè il Napoli ha fissato in passato ...

Cori razzisti a Genova - De Magistris : “c’è odio contro il Napoli” : “L’immagine di ieri a Genova, le frasi, i volti, i contenuti sono davvero inqualificabili, indecenti, razzisti e discriminatori. Non si può più andare avanti così”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, commentando i Cori allo stadio Marassi durante la partita Sampdoria-Napoli. “Noi napoletani dobbiamo imparare a difendere la città e a reagire con più forza, efficacia, signorilità e maggiore capacità di ...

Liberato - in 20mila a Napoli per il concerto del rapper senza volto : chi c’era (e come è stato) : Sono le 20.40, il tramonto inizia a venare di rosso il cielo azzurro su uno dei lungo mare più belli al mondo, quando dal mare a bordo di un gommone, con tre sosia incappucciati, arriva Liberato per salire sul palco del suo primo concerto a Napoli. Ad aspettarlo ci sono 20.000 anime venute da ogni parte d’Italia per assistere a un evento destinato a essere ricordato, anche se è rimasto deluso chi sperava di conoscere l’identità dell’anonimo ...