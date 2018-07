Muore in un incidente tornando dalla Maturità Il diploma consegnato al funerale

Tragedia alla Skerries 100 : William Dunlop Muore in un incidente in prova : Il mondo delle corse su strada piange un altro sfortunato pilota. Nel corso delle prove della Skerries 100, uno degli appuntamenti dell'Irish Road Racing, ha perso la vita in un fatale incidente William ...

Finisce la Maturità e va a casa - Marco Muore nell’incidente : il diploma consegnato al funerale : "Dichiarato maturo con 64", ha reso noto la vicepreside durante l’addio allo studente 19enne di Piove di Sacco morto tornando a casa dall’esame. Il commosso ricordo della mamma e dei compagni di classe durante il funerale celebrato ad Arzerello.Continua a leggere

Santo Domingo - giovane animatore abruzzese Muore in incidente stradale : A Mosciano Sant'Angelo l'amministrazione comunale, in segno di lutto, ha sospeso tutti gli spettacoli musicali in programma nel centro storico.

Incidente tra un’auto e una moto a Predazzo : Muore un motociclista - due i feriti : Grave Incidente stradale nel pomeriggio di giovedì a Predazzo, in Trentino, lungo la statale 48 delle Dolomiti. Un motociclista, il 35enne Enrico Vinante di Tesero, è morto sul colpo. feriti e trasportati in elicottero in ospedale gli occupanti dell’auto coinvolta nello schianto, madre e figlio di 74 e 50 anni.Continua a leggere

Vasto - incidente stradale mentre va a lavoro : Muore una 40enne madre di due figli : È morta nella notte nell'ospedale civile di Chieti Cinzia Verna, una donna di 40 anni di Vasto che martedì sera è rimasta coinvolta in un incidente stradale sulla Statale 16 Adriatica in località Pagliarelli. La donna si stava recando al lavoro alla Sevel quando avrebbe perso il controllo del mezzo.Continua a leggere

Bologna - incidente a San Pietro in Casale : auto contro tir - Muore un ragazzo di 27 anni : L'auto del giovane automobilista, una Renault Megane andata completamente distrutta, si è scontrata frontalmente con un tir a San Pietro in Casale, lungo la via Galliera. I sanitari del 118 hanno mobilitato anche l'eliambulanza, ma purtroppo per il giovane automobilista non c’è stato nulla da fare.Continua a leggere

Incidente mortale sul lavoro - operaio valchiavennasco Muore in Svizzera : Non ce l'hanno fatta i due operai rimasti vittime di un grave Incidente sul lavoro avvenuto questo pomeriggio poco prima delle 13.30 a Camorino in Svizzera nel Canton Ticino vicino a Bellinzona. Tra i ...

Torvaianica - tragico incidente stradale : Muore un giovane in moto : Un altro terribile incidente stradale [VIDEO] si è consumato in queste ultime ore sulle carreggiate della nostra penisola italiana. Questa volta a perdere la vita è stato un giovane motociclista di 24 anni nei pressi della localita' di Torvaianica nella giornata di ieri. Fatale è stato un violento impatto avvenuto contro una vettura sul lungomare. Nonostante il rapido arrivo dei soccorsi, non c'è stato nulla da fare: il giovane infatti è morto ...

Agrigento - Marco Muore in un incidente dopo aver festeggiato il suo 37esimo compleanno : Aveva appena festeggiato il suo compleanno Marco, 37 anni, ex capitano della squadra di calcio di Porto Empedocle. dopo i festeggiamenti lo schianto fatale: avrebbe perso il controllo della sua moto, finendo contro un muretto: il 37enne è morto sul colpo. L'incidente è avvenuto intorno alle 4.30 di notte sulla strada che collega Porta Aurea con Sal Leone.Continua a leggere

Incidente mortale sul lavoro - Muore uomo travolto dal trattore nel Narnese : Incidente mortale sul lavoro, muore uomo travolto dal trattore nel Narnese Un uomo del '59 è morto oggi pomeriggio, travolto dal trattore con il quale stava lavorando, a Capitone di Narni. La vittima, ...

INCIDENTE TEOLO : 25ENNE Muore DOPO SCHIANTO CON AUTOBUS/ Cosa è successo? Indagini in corso : TEOLO, INCIDENTE mortale in moto, 25ENNE di Veggiano perde la vita DOPO scontro con AUTOBUS. E' accaduto sulla strada dei Colli ieri mattina: fatale l'impatto con il mezzo pesante(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 08:38:00 GMT)

Incidente Teolo : 25enne Muore per schianto contro autobus/ Rabbia e dolore sui social : “Lasci un grande vuoto” : Teolo, Incidente mortale in moto, 25enne di Veggiano perde la vita dopo scontro con autobus. E' accaduto sulla strada dei Colli questa mattina: fatale l'impatto con il mezzo pesante(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 19:57:00 GMT)

Tragico incidente sulla "statale dei motociclisti" - Muore un 16enne : Tragico incidente a Livigno, località Trepalle (Sondrio), nel primo pomeriggio. Nello schianto tra un'auto e una moto è morto un giovane motociclista di appena 16 anni....

MONTE GRAPPA - PRECIPITA COL PARAPENDIO : Muore A 24 ANNI/ Ultime notizie : incidente in volo durante una virata : MONTE GRAPPA, PRECIPITA col PARAPENDIO: MUORE a 24 ANNI. Ultime notizie: vela si avvita, volo di 400 metri, ma la Procura potrebbe aprire un'inchiesta per chiarire le cause dell'incidente(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 11:49:00 GMT)