Motocross | GP Asia 2018 MXGP | Herlings inarrestabile | conquista gara-2 Cairoli è quarto

Motocross - GP Asia 2018 : Jorge Prado vince a Semarang nella MX2 e raggiunge Jonass in classifica generale : Jorge Prado (KTM) si aggiudica il Gran Premio d’Asia della MX2 sul tracciato indonesiano di Semarang, seconda ed ultima tappa della trasferta orientale, e si porta a pari punti con il lettone Pauls Jonass (KTM) in classifica generale. Lo spagnolo, dopo aver chiuso al secondo posto la prima manche (proprio alle spalle del rivale), nella seconda approfitta di una caduta in partenza di Pauls Jonass per vincere senza problemi Gara-2 e il Gran ...

LIVE Motocross - GP Asia 2018 in DIRETTA : Cairoli cerca il riscatto contro Herlings in gara-2 : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Asia 2018, tredicesimo round del Mondiale 2018 di MxGP. Si prospetta una gara molto difficile per Antonio Cairoli quella in Indonesia. Solo quinto dopo la Qualifying Race, il siciliano dovrà centrare una buona partenza per marcare stretto Jeffrey Herlings, vincitore della prova di ieri, mettendo in mostra una velocità spaventosa. Nonostante la frattura subita in allenamento che lo ha costretto ...

Motocross - GP Asia 2018 MXGP : Herlings insaziabile - trionfa in gara-1. Antonio Cairoli chiude in terza piazza : Jeffrey Herlings è inarrestabile. L’olandese della KTM ha fatto sua la prima manche del GP d’Asia, tredicesima prova del Mondiale 2018 di MXGP, sul tracciato inedito di Semarang, Central Java (Indonesia). Una vittoria d’autorità in rimonta per il leader della classifica iridata davanti alla Honda dello sloveno Tim Gajser, distanziato di 1″786, ed al nostro Antonio Cairoli a 12″093 dal vincitore. Una prestazione di ...

Motocross - a che ora gareggia Tony Cairoli? Appuntamento mattutino per il Gp d’Asia : Tony Cairoli sfida ancora Jeffrey Herlings per il Mondiale Motocross MXGP 2018. L’Appuntamento è per domenica 8 luglio con il GP d’Asia che si correrà sul tracciato di Semarang (Indonesia): l’olandese ora ha 12 punti di vantaggio sul siciliano che proverà a recuperare qualcosina dopo una qualifica non entusiasmante. Si preannuncia una nuova grande battaglia stellare tra i due grandi protagonisti della stagione, in piena lotta ...

Motocross - GP Asia 2018 MXGP : Jeffrey Herlings conquista la vittoria nella Qualifying Race - solo quinto Antonio Cairoli : Non arrivano buone notizie per Antonio Cairoli nella Qualifying Race del GP d’Asia, tredicesima prova del Mondiale 2018 di MXGP, sul tracciato di Semarang, Central Java (Indonesia). Il centauro della KTM, campione del mondo in carica, nella prova odierna che ha definito l’ordine di ingresso al cancello di partenza delle due gare programmate domani, non è andato il quinto posto, distante 24″354 dal vincitore Jeffrey ...

Motocross - GP Asia 2018 : Antonio Cairoli lancia il guanto di sfida a Jeffrey Herlings nel secondo round in Indonesia : Dodici punti: questo il distacco di Antonio Cairoli dal leader del Mondiale 2018 di MxGP Jeffrey Herlings. L’olandese, costretto a saltare l’appuntamento di Ottobiano (Italia) per una frattura alla clavicola rimediata in allenamento, è tornato nel round di Pangkal Pinang (Indonesia) e nonostante le sue condizioni fisiche precarie si è aggiudicato il GP davanti al nostro Tony. Una prova di carattere dell’orange che, dopo aver ...