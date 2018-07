Moto si schianta contro un’auto in Val di Fassa | morti due centauri

Si schianta con la Moto che prende fuoco : gravissimo centauro 30enne : Approfondimenti Ennesima tragedia della strada. Sbanda per un malore, schianto fatale per un centauro 1 giugno 2018 gravissimo incidente verso le 19.15 di giovedì pomeriggio in via Armistizio a Padova,...

Foggia. Cavallo libero sulla strada : Domenico si schianta in Moto e muore a 24 anni : Domenico Del Giudice, 24 anni di Vico del Gargano, è morto nella notte tra il 12 e il 13 giugno in seguito a un terribile incidente stradale tra la sua moto e un Cavallo. Anche l'animale è deceduto nel devastante impatto. Ora indagano i carabinieri.Continua a leggere

Seveso : Motociclista si schianta contro un'auto in sosta - grave : Un motociclista è rimasto gravemente ferito domenica sera a Seveso: percorrendo la nazionale dei Giovi ha perso il controllo del suo scooterone ed è andato a schiantarsi contro un'auto in sosta. È ...

Esce da scuola - si schianta con la Moto : docente muore in ospedale : CAVAZZO CARNICO e ARTE TERME , Udine, - Non ce l'ha fatta ed è morta Tiziana Marra , l' insegnante che era rimasta coinvolta in un gravissimo incidente stradale nel pomeriggio di giovedì 17 maggio. ...

Avellino - bimba si schianta in mini Moto contro un muro : è grave : Avellino, bimba si schianta in mini moto contro un muro: è grave Avellino, bimba si schianta in mini moto contro un muro: è grave Continua a leggere L'articolo Avellino, bimba si schianta in mini moto contro un muro: è grave proviene da NewsGo.

Si schianta in Motocicletta contro l’auto dell’amico - Rudy muore a 26 anni : I due erano usciti per una serata con altri amici ma nel tragitto si sono improvvisamente scontrati e per il 26enne non c'è stato nulla da fare.Continua a leggere

Medolla. Si schianta con la Moto : operato d'urgenza : Medolla. Era appena ripartito in sella alla sua Suzuki dopo aver sorseggiato un caffé in un bar quando un 42enne motociclista medollese è rimasto coinvolto in un incidente stradale. L'uomo - S.C. le...

Palermo : Cristian - 18 anni - si schianta con la Moto e muore : Il giovane è caduto nella giornata di ieri ed ha perso la vita: inutile l'intervento dei soccorritori.Continua a leggere

Isola D’Elba - ragazzo di 17 anni si schianta con la Moto e muore. Era appena stato dalla fidanzata : Fabio Bardelloni, 17 anni, ha perso la vita mentre in sella alla sua motocicletta si dirigeva verso casa dopo essere stato dalla fidanzata.Continua a leggere