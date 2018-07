Moto – Sei Giorni di Enduro in Cile | diramata la lista dei convocati del team Maglia

MotoGp – Marquez svela il segreto della Honda e ‘bacchetta’ Cruthclow e Pedrosa : “se non sei motivato…” : Marc Marquez sa come fare la differenza in sella alla Honda: lo spagnolo e i consigli a Crutchlow e Pedrosa dopo la vittoria di Assen Marc Marquez, ad Assen, ha dimostrato ancora una volta di avere un talento innato. Nel pazzesco Gp d’Olanda è stato lo spagnolo della Honda ad avere la meglio su tutti al termine di una battaglia continua. Marquez ha anche dimostrato di essere l’unico a poter ottenere risultati eccellenti in ...

Formula 1 - GP Austria. Arrivabene : 'Sei Motori Ferrari nei primi dieci'. E punge la Mercedes : E dico, lasciate lasciate divertire Leclerc e lasciate guidare Kimi , che è un campione del mondo. Ordini di scuderia? Oggi avevamo deciso di lasciarli guidare, entrambi hanno lottato tutta la gara". ...

MotoGp – Jorge - sei serio? Lorenzo e quell’inaspettato complimento a Valentino Rossi in conferenza [VIDEO] : Jorge Lorenzo e quell’inaspettato complimento a Valentino Rossi: i due ex compagni di squadra protagonisti in conferenza stampa al Montmelò Jorge Lorenzo ha tirato fuori gli artigli! Dopo la vittoria al Mugello, la prima con Ducati, è arrivato il bis, al Montmelò, davanti al suo pubblico. Il maiorchino della ‘Rossa’, dopo aver conquistato la pole position ieri a Barcellona, oggi ha liderato, ottenendo un’importante e ...