Morto lo storico medico Mario Bertazzoni

Vinnie Paul - Morto a 54 anni il batterista e cofondatore dei Pantera - storico gruppo metal : “Vincent Paul Abbott, alias Vinnie Paul , è morto . Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli”. Così, con questo messaggio pubblicato all’alba di sabato 23 giugno (ora italiana) sul profilo Facebook dei Pantera , è stata diffusa la notizia della scomparsa del musicista. Vinnie Paul aveva 54 anni ed era stato il fondatore e il batterista dei Pantera , gruppo trash metal statunitense, riferimento per gli appassionati del ...

Morto Ettore Romoli - presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e storico dirigente di Forza Italia : È Morto all’età di 80 anni l’ex parlamentare ed ex sindaco di Gorizia Ettore Romoli , eletto il 22 maggio scorso come presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia . Romoli , nato a Firenze il 9 aprile 1938, aveva contribuito a fondare Forza Italia , di cui negli anni era stato consigliere nazionale e coordinatore regionale . Con il partito di Silvio Berlusconi era stato eletto al Senato nel 1994 e alla Camera nel 2001, oltre ad ...

Morto Danny Kirwan - storico chitarrista dei Fleetwood Mac : Venerdì 8 giugno è venuto a mancare Danny Kirwan , chitarrista londinese di 68 anni, passato alla storia per aver militato nella storica band rock-blues e pop dei Fleetwood Mac. A darne l’annuncio è stato Mick Fleetwood attraverso un post di Facebook in cui ricordava con affetto l’amico e l’ex collega, con cui ha condiviso l’avventura musicale tra il 1968 e il 1972, prima che le condizioni mentali di Kirwan si ...

Morto Pierre Carniti - storico leader della Cisl ex eurodeputato e senatore : È Morto oggi a 81 anni Pierre Carniti , storico sindacalista dalla Cisl ed ex senatore . Nato a Castellone, in provincia di Cremona il 25 settembre del 1936, nipote della poetessa Alda Merini, nel 1970 era diventato segretario della Fim, l'organizzazione dei metalmeccanici della Cisl , di cui era diventato poi segretario dal 1979 al 1985. Parlamentare europeo per due legislature, dal 1989 al 1999, Carniti è stato anche senatore , eletto con il Psi, ...

È Morto Pippo Caruso - storico direttore d'orchestra di Sanremo al fianco di Pippo Baudo : Per molti era D'Artagnan, uno dei tre moschettieri di Dumas, per quella vaga somiglianza data dai suoi irrinunciabili baffetti e dai capelli ondulati alle spalle. E moschettiere, Pippo Caruso, in qualche modo, lo è stato davvero: per anni è stato fedele compagno di ventura in tv di Pippo Baudo, suo conterraneo con il quale aveva stretto amicizia fin dai tempi dell'università. Ed è stato proprio Baudo, che si è ...